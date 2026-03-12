Live TV

Incident naval pe Canalul Sulina. O ambarcaţiune aflată la ancoră s-a scufundat, după ce a fost lovită de un remorcher

Data publicării:
Vedere din satul Letea din Delta Dunarii, judetul Tulcea.
Vedere din satul Letea din Delta Dunarii, judetul Tulcea. Foto cu caracter ilustrativ: Inquam Photos / Alex Nicodim

Un incident naval a avut loc, joi, pe Canalul Sulina, unde o ambarcaţiune aflată la ancoră s-a scufundat, după ce a fost lovită de un remorcher. Cele două persoane aflate la bord au fost recuperate de o altă ambarcaţiune şi transportate în siguranţă la mal.

„Un convoi fluvial format din remorcherul Silva 8 şi o gabară goală, remorcat de remorcherul Racheta 3 după ce Silva 8 se defectase, a acroşat o ambarcaţiune aflată la ancoră, în zona Mm.19.5, Canal Sulina. Impactul a dus la scufundarea ambarcaţiunii. Cei doi ocupanţi au fost proiectaţi în apă, însă au fost rapid recuperaţi de o altă ambarcaţiune şi transportaţi în siguranţă la mal. Ei nu au suferit vătămări corporale”, au transmis, joi, reprezentanţii Autorităţii Navale Române.

 Aceştia au precizat că a fost deschisă o anchetă.

„Căpitănia Zonală Tulcea s-a sesizat din oficiu şi a trimis un echipaj la faţa locului pentru a lua măsurile necesare. Potrivit primelor verificări, remorcherul Silva 8, aflat la remorcă, ar fi fost implicat direct în coliziune, în timp ce convoiul se deplasa amonte.

Căpitănia Zonală Tulcea continuă cercetările pentru stabilirea exactă a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs evenimentul de navigaţie”, au mai anunţat reprezentanţii Autorităţii Navale Române.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
Ursula von der Leyen.
3
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
4
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
HIMARS lanseaza racheta
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost posibil”
Digi Sport
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost posibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drona distrusa de ucraina
Momentul în care Ucraina doboară o dronă rusească aproape de granița României. Mesaje RO-Alert în Tulcea
Aeronave Eurofighter Typhoon
Al doilea mesaj Ro-Alert la Tulcea în ultimele 24 de ore. O dronă a intrat din nou în spațiul aerian al României
aparate f-16 in zbor
O dronă a intrat în spațiul aerian al României. MApN a ridicat două avioane F-16 în aer. Localnicii din Tulcea au primit mesaj Ro-Alert
batog de sturion
Batogul de sturion, recunoscut european. Cum se pregătește preparatul considerat unul de lux: „Are o rețetă aparte”
Batog-de-sturion-Deltaica
„Batogul de sturion” din Tulcea, un nou produs românesc protejat în UE. Comisia Europeană i-a acordat statutul IGP
Recomandările redacţiei
INSTANT_COTROCENI_ZELENSKYY_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Volodimir Zelenski discută acum cu Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni...
pompa de benzina motorina
Motorina ar putea ajunge la aproape 10 lei pe litru în România. Ce...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 13. Bază italiană din Irak, lovită...
ilie bolojan face declaratii
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei în momentul în care ...
Ultimele știri
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea preşedintele Masoud Pezeshkian
Grindeanu comunică cu Bolojan prin clipuri pe Facebook: „Să ia măsuri pentru prețul la carburanți!”. Ce propune PSD
„Putin se teme că va sfârși ca Nicolae al II-lea, împușcat după ce pierde puterea”, crede un fost emisar numit de Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii vin din plin pentru trei zodii începând cu 11 martie 2026. Cine atrage abundența financiară
Cancan
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă...
Fanatik.ro
Afacerea pe care frații Pavăl o pun în funcțiune. Proprietarii Dedeman au investit 2 milioane de euro
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
FCSB revine în Ghencea! Cât plătește Gigi Becali pentru chiria stadionului
Adevărul
Când au apărut în realitate românii pe scena istoriei și cum i-au găsit ungurii în Pannonia
Playtech
Țara din Europa în care se mută turiștii după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Devine refugiu...
Digi FM
Fanii Holograf observaseră că ceva nu e în regulă cu Mugurel Vrabete, încă din februarie: “Ce se întâmplă cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! Poziția lui Donald Trump, în condițiile în care Iranul a spus ADIO, SUA
Pro FM
Bunica lui Eminem a murit. Ce spunea Betty despre artist: „A trecut de la a-mi spune «Bunico, te iubesc», la...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Newsweek
La ce oră este livrată azi pensia pe card? Pensionarii iau banii în funcție de oraș și de bancă
Digi FM
Holograf, mesaj după moartea lui Mugurel Vrabete: "Ne doare enorm lipsa lui. A fost un punct de echilibru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...