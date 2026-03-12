Incident naval pe Canalul Sulina. O ambarcaţiune aflată la ancoră s-a scufundat, după ce a fost lovită de un remorcher

Un incident naval a avut loc, joi, pe Canalul Sulina, unde o ambarcaţiune aflată la ancoră s-a scufundat, după ce a fost lovită de un remorcher. Cele două persoane aflate la bord au fost recuperate de o altă ambarcaţiune şi transportate în siguranţă la mal.

„Un convoi fluvial format din remorcherul Silva 8 şi o gabară goală, remorcat de remorcherul Racheta 3 după ce Silva 8 se defectase, a acroşat o ambarcaţiune aflată la ancoră, în zona Mm.19.5, Canal Sulina. Impactul a dus la scufundarea ambarcaţiunii. Cei doi ocupanţi au fost proiectaţi în apă, însă au fost rapid recuperaţi de o altă ambarcaţiune şi transportaţi în siguranţă la mal. Ei nu au suferit vătămări corporale”, au transmis, joi, reprezentanţii Autorităţii Navale Române.

Aceştia au precizat că a fost deschisă o anchetă.

„Căpitănia Zonală Tulcea s-a sesizat din oficiu şi a trimis un echipaj la faţa locului pentru a lua măsurile necesare. Potrivit primelor verificări, remorcherul Silva 8, aflat la remorcă, ar fi fost implicat direct în coliziune, în timp ce convoiul se deplasa amonte.

Căpitănia Zonală Tulcea continuă cercetările pentru stabilirea exactă a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs evenimentul de navigaţie”, au mai anunţat reprezentanţii Autorităţii Navale Române.

