Primăria comunei Ivești din județul Galați a fost jefuită noaptea trecută. Hoții au tăiat seiful și au furat 20.000 euro din taxe și impozite, dar au luat și computerele din clădire.

Mai multe persoane au forțat noaptea trecută ușa Primăriei, au tăiat curentul electric în clădire, după care au distrus serverul pe care erau stocate toate imaginile de pe camerele de supraveghere, relatează corespondenta Digi24 Dana Costache.

Cu ajutorul unui flex, indivizii au scos seiful primăriei din locul în care era amplasat, l-au tras pe hol, apoi l-au tăiat și au luat toți banii din el. este vorba despre 100.000 de lei, bani din taxele și impozitele localnicilor.

Poliția a deschis o anchetă care este în curs de desfășurare.

