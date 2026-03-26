Video Jaf la Primăria Ivești din județul Galați: 100.000 de lei, bani din taxe si impozite, au fost furați

Screenshot 2026-03-26 at 10.46.40
Primăria comunei Ivești, județul Galați

Primăria comunei Ivești din județul Galați a fost jefuită noaptea trecută. Hoții au tăiat seiful și au furat 20.000 euro din taxe și impozite, dar au luat și computerele din clădire.

Mai multe persoane au forțat noaptea trecută ușa Primăriei, au tăiat curentul electric în clădire, după care au distrus serverul pe care erau stocate toate imaginile de pe camerele de supraveghere, relatează corespondenta Digi24 Dana  Costache.

Cu ajutorul unui flex, indivizii au scos seiful primăriei din locul în care era amplasat, l-au tras pe hol, apoi l-au tăiat și au luat toți banii din el. este vorba despre 100.000 de lei, bani din taxele și impozitele localnicilor.

Poliția a deschis o anchetă care este în curs de desfășurare.

botgros
1
oameni in ploaie mergând pe strada
2
Petrolier
3
original_fostering_the_future_together_ii_(1)
4
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
5
accident autocar galati
Șefa Muzeului Luvru, Laurence des Cars, și-a depus demisia, iar președintele Emmanuel Macron i-a acceptat-o.
zaharia-and-barbulesteanu
hota care fuge pe un magar
Digi 24_2026_02_07_08_01_15
profimedia-1028277936
photo-collage.png (99)
Steaguri România Moldova
WhatsApp-Image-2026-03-26-at-08.10.35-3
