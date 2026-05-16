Un judecător francez a deschis o anchetă în cazul uciderii jurnalisului Jamal Khashoggi

Un judecător francez a fost numit să conducă ancheta privind uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, a anunțat sâmbătă Parchetul Național Antiterorism (PNAT) al Franței, după ce o instanță a declarat cazul admisibil, scrie Reuters.

Ancheta, care vizează acuzații de tortură și dispariție forțată, urmează unei hotărâri din 11 mai a Curții de Apel din Paris, care a considerat admisibile plângerile depuse de grupurile pentru drepturile omului TRIAL International și Reporteri fără Frontiere, a precizat PNAT.

O plângere separată depusă de DAWN, angajatorul lui Khashoggi, a fost declarată inadmisibilă, a adăugat PNAT.

Khashoggi a fost ucis și dezmembrat de agenți sauditi în consulatul saudit din Istanbul în octombrie 2018, într-o operațiune despre care serviciile de informații americane consideră că a fost ordonată de prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman.

Prințul moștenitor a negat că ar fi ordonat uciderea, dar a recunoscut că aceasta a avut loc „sub supravegherea mea”.

Ancheta franceză deschide un nou front juridic într-un caz care, până în prezent, a beneficiat de o urmărire judiciară limitată.

O instanță turcă a suspendat în 2022 propriul proces împotriva a 26 de suspecți sauditi și a transferat cazul în Arabia Saudită, o decizie care a stârnit condamnarea organizațiilor pentru drepturile omului.

În Statele Unite, administrația Biden i-a acordat lui bin Salman imunitate după numirea sa în funcția de prim-ministru, ceea ce a determinat o instanță federală să respingă un proces civil intentat de logodnica lui Khashoggi.

Legislația franceză permite judecătorilor să deschidă anchete cu privire la anumite infracțiuni grave comise în străinătate, deși urmărirea penală necesită, în general, ca suspecții să se afle pe teritoriul francez.

Biroul de presă al guvernului saudit nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

