Franța își extinde sprijinul militar pentru Ucraina. Macron și Zelenski au discutat despre apărarea antibalistică

Franța este pregătită să colaboreze cu Ucraina pentru dezvoltarea capacităților de apărare antibalistică, a anunțat președintele Volodimir Zelenski după o discuție telefonică avută sâmbătă cu Emmanuel Macron. Cei doi lideri au abordat consolidarea urgentă a apărării aeriene ucrainene, pe fondul intensificării atacurilor rusești cu rachete și drone asupra mai multor regiuni ale țării.

Franța s-a angajat să își extindă sprijinul militar pentru Ucraina prin oferirea unei cooperări tehnice și operaționale specializate, menite să contracareze utilizarea tot mai intensă de către Rusia a armelor balistice.

Anunțul a venit în urma unei convorbiri telefonice la nivel înalt între președintele Volodimir Zelenski și președintele francez Emmanuel Macron, desfășurată sâmbătă, 16 mai.

Un scut esențial împotriva amenințărilor balistice

Într-o postare publicată pe X, Zelenski a prezentat această evoluție drept un moment major pentru arhitectura de apărare aeriană a Ucrainei, aflată sub o presiune enormă.

„I-am mulțumit lui Emmanuel pentru condamnarea sa fermă a loviturilor rusești asupra orașelor și comunităților noastre. Aceste atacuri arată foarte clar ce este Rusia și de ce trebuie cu toții să ne consolidăm apărarea colectivă împotriva tuturor amenințărilor. Franța este pregătită să lucreze la capabilități antibalistice. Este o decizie puternică și un pas important. De asemenea, am discutat despre consolidarea capacității noastre de a respinge chiar acum atacurile rusești”, a declarat Zelenski.

Acordul bilateral vine după prezentarea unor rapoarte alarmante de informații către Consiliul de Securitate al ONU înaintea unei viitoare sesiuni de urgență. Potrivit datelor diplomatice ucrainene, într-un interval scurt de timp, la începutul acestei luni, forțele ruse au lansat aproximativ 16 rachete balistice avansate și 600 de drone de atac asupra unor zone rezidențiale și industriale, depășind sistemele standard de apărare cu rază scurtă și provocând moartea a peste 40 de civili.

Prin angajamentul față de componenta „antibalistică”, Parisul semnalează disponibilitatea de a furniza sau co-dezvolta platforme avansate de interceptare, precum sistemul SAMP/T, capabile să urmărească și să distrugă traiectorii balistice de mare viteză în faza terminală a zborului.

Cooperare diplomatică și strategie globală

Dincolo de sprijinul militar imediat, conversația a abordat și aspecte esențiale privind integrarea diplomatică și coordonarea internațională. Cei doi lideri și-au armonizat pozițiile în privința integrării europene a Ucrainei.

Zelenski a subliniat importanța deschiderii simultane, în viitorul apropiat, a tuturor celor șase clustere oficiale de negocieri cu Uniunea Europeană. Macron a reiterat că Franța susține pe deplin calendarul Ucrainei și înțelege necesitatea psihologică și politică profundă a acestui pas pentru populația ucraineană.

Macron i-a prezentat lui Zelenski și un raport detaliat privind recentul său turneu oficial în mai multe state africane. Cei doi președinți au convenit asupra necesității absolute de a construi o strategie unificată și coordonată în Sudul Global pentru a contracara extinderea influenței mercenarilor ruși, campaniile de dezinformare și folosirea cerealelor ca instrument de șantaj pe continentul african.

Franța își consolidează rolul strategic în Europa

Noua flexibilitate strategică a Franței coincide cu o orientare mai amplă a unor state-cheie din Uniunea Europeană către construirea unor mecanisme autonome de descurajare militară, scrie Kyiv Post. Pe fondul criticilor repetate ale președintelui american Donald Trump, care a descris recent aliații europeni din NATO drept „tigri de hârtie” și a amenințat cu reducerea prezenței militare americane din cauza disputelor privind bugetele de apărare, Parisul și-a extins agresiv alianțele continentale.

Cu doar câteva zile înaintea convorbirii cu Kievul, Macron s-a deplasat la Gdańsk pentru a semna un amplu pact de apărare și informații aerospațiale cu premierul polonez Donald Tusk, care vizează de la rețele de sateliți militari pentru comunicații până la posibila desfășurare în Polonia a unor avioane franceze capabile să transporte armament nuclear.

Prin consolidarea simultană a parteneriatelor antibalistice cu Kievul, Franța încearcă să se poziționeze drept unul dintre pilonii principali ai securității autonome europene, asigurând întărirea perimetrului defensiv al Ucrainei într-un moment în care arhitectura tradițională transatlantică traversează tensiuni structurale.

Editor : M.I.