Kaufland revine: Şoarecele găsit într-un magazin din Arad a fost plasat intenţionat

La două săptămâni după ce a fost făcut public un clip cu un şoarece într-unul din rafturile unui magazin Kaufland din Arad, compania revine şi susţine că acesta a fost plasat în acel loc anterior filmării.

Compania susţine într-un comunicat transmis luni că acţiunea face parte dintr-o campanie de denigrare a kaufland şi precizează că va sesiza poliţia şi va cere o anchetă în acest caz.

,,Avem motive bine întemeiate să credem că această filmare este orchestrată și parte dintr-o campanie bine pusă la punct de denigrare a companiei, începută în urmă cu 2 săptămâni. Înmagazinul din Arad ultima procedură de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a avut loc săptămâna trecută și, în urma acesteia, magazinul a primit raport verde din partea specialiștilor care au efectuat procesul.

Vom sesiza Poliția și autoritățile și vom cere o anchetă în acest caz. Compania Kaufland România nu poate tolera șantajul și nici atacurile murdare și suntem pregătiți să ne adresăm organelor de urmărire penală și instanței de judecată pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate și luarea măsurilor legale care se impun.”, a transmis compania.

În 2 martie, magazinul Kaufland unde, la începutul acestei săptămâni, clienții au privit perplecși cum un șoarece se plimba nestingherit printre bucățile de carne expus în galantare a primit două amenzi, după ce autoritățile s-au autosesizat și au dispus efectuarea unor controale.

Prima amendă, în cuantum de 20.000 de lei, a fost aplicată de Oficiul pentru Protecția Consumatorului Argeș.

”Amenda a fost aplicată deoarece operatorul economic nu și-a îndeplinit obligația de a se asigura că produsele expuse spre comercializare sunt sigure. Nu este prima amendă pe care o ia respectivul hypermarket. Facem controale frecvent la supermarketuri și dăm constant amenzi. Amenzile pe care le dăm supermarketurilor din Argeș sunt ceva constant”, a declarat pentru Jurnalul de Argeș Violeta Nedelcu, comisarul-șef al OPC Argeș.

Și inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor Argeș (DSVSA) a amendat Kaufland cu 9.000 de lei și au dispus confiscarea a 9,8 kg de carne de vită, 47,1 kg carne de porc și 31,6 preparate din carne. De asemenea, a fost efectuată o dezinfectare a vitrinei și s-au recoltat probe pentru a verifica dacă magazinul respectă normele de igienă.

„Se va urmări deratizarea zilnică a spaţiilor din hipermarket. Ultima deratizare fusese efectuată pe 21 februarie, dar este clar că a fost făcută necorespunzător. Vom verifica cum se fac deratizările în toate magazinele. Societăţile sunt obligate să aibă un contract cu o firmă specializată”, a spus Daniel Lupu, directorul DSVSA Argeş.

Imediat după ce imaginile din magazinul Kaufland au ajuns în presă, compania a publicat un comunicat prin care a anunțat că va lua toate măsurile necesare pentru deratizarea și restabilirea normelor de igienă:

„Ne cerem scuze clienților pentru incidentul regretabil din Curtea de Argeș. Am retras imediat toate produsele din vitrină pentru distrugere, am restabilit condițiile igienico-sanitare necesare desfășurării activității și, în același timp, am solicitat o intervenție urgentă a firmei cu care colaborăm pentru deratizare. Precizăm că lunar au loc proceduri pentru deratizare, dezinsecție și dezinfecție în toate magazinele noastre, derulate prin intermediul unor companii specializate. Ultima intervenție de acest tip a avut loc în urmă cu numai 5 zile în magazinul din Curtea de Argeș și nu au fost găsite deficiențe. Vă asigurăm că tratăm cu maximă seriozitate incidentul și, suplimentar, pentru a ne asigura prin toate mijloacele că cele mai înalte standarde igienico-sanitare sunt respectate, vom relua școlarizarea angajaților din acel magazin”, a transmis Kaufland.