Live TV

(P) Kaufland reduce prețurile la peste 500 de produse

Data actualizării: Data publicării:
Tăiem inflația_2560x1440px

Kaufland România a redus prețurile la peste 500 de articole, până pe 9 iunie, și oferă clienților o gamă de produse esențiale, la prețuri mai mici ca parte din campania „Tăiem inflația”.

Proiectul face parte din angajamentul companiei de a menține un raport avantajos între calitate și preț, oferind soluții concrete pentru optimizarea bugetului de cumpărături. Prin această inițiativă, clienții beneficiază de:

  • peste 500 de produse cu prețuri reduse
  • reduceri de până la 40%
  • perioadă extinsă de valabilitate a ofertelor, de peste o lună
  • reduceri minime comunicate de cel puțin 15%.

Produsele incluse în campanie acoperă categorii importante din coșul zilnic, de la alimente de bază, produse proaspete, lactate, cafea, dulciuri, gustări și produse congelate, până la articole pentru uz casnic, îngrijire personală, produse pentru copii și hrană pentru animale, astfel încât clienții să aibă acces la o gamă variată de produse la prețuri mai mici. Informații suplimentare dar și lista completă de produse pot fi accesate pe https://www.kaufland.ro/noutati/taiem-inflatia.html.

Această direcție se înscrie într-un context mai amplu, în care Kaufland răspunde presiunii asupra prețurilor prin măsuri concrete: prețuri competitive, o ofertă diversificată, produse proaspete, locale și regionale, dezvoltarea portofoliului de mărci proprii și soluții care simplifică experiența de cumpărături.

Demersul este completat de inițiative care sprijină bugetul zilnic al clienților, precum aplicația Kaufland Card XTRA, dezvoltată pentru a oferi beneficii suplimentare clienților fideli. Aceștia au acces la un mecanism ușor de folosit: pentru fiecare leu cheltuit, primesc un punct XTRA în aplicație. Punctele acumulate pot fi folosite pentru achiziționarea produselor XTRA la prețul de 0,01 lei, adică un ban. În plus, clienții pot activa cupoane XTRA direct din aplicație, pentru reduceri actualizate săptămânal și beneficii personalizate la cumpărături.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
Mesaj către Lukașenko de la comandantul dronelor ucrainene: „Nu vă puneți cu Ucraina. 500...
sgtgbsrgtbrs
2
Alertă majoră: O dronă rusească a lovit un bloc din Galaţi. Două persoane au fost rănite...
Nicusor Dan
3
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
vladimir putin (1)
4
„Intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de Vest”, susține MAE de la...
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
5
„PSD sună prin PNL și USR”. Un deputat liberal spune că social-democrații caută susținere...
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Digi Sport
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Iceland
Țara europeană care este acum cea mai scumpă din lume, depășind Elveția, în urma creșterii turismului
cos de cumparaturi cu alimente in supermarket
De ce diferă datele despre inflație publicate de INS și Eurostat. Explicația celor două cifre văzute lunar de români
Kaufland_Lansare Kari _poza principala
(P) Kaufland lansează Kari Era – un avatar AI pentru orientarea în carieră a tinerilor
teheran
„Cumpărăm doar pâine și cartofi”. Cum a schimbat războiul viața iranienilor: inflație de peste 53% și alimente tot mai scumpe
apa robinet
Același robinet, facturi diferite: Cât costă apa în România, în funcție de județ
Recomandările redacţiei
Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026
MApN explică de ce nu a doborât drona care a lovit un bloc de 10...
Ședință CSAT
Nicuşor Dan a convocat CSAT, după incidentul cu drona din Galați...
drapel nato langa ale aliatilor
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10...
Ilie Bolojan
Bolojan, după incidentul de la Galați: „Situația este inacceptabilă...
Ultimele știri
Parchetul a deschis dosar penal după explozia dronei rusești la Galați. Ce infracțiuni cercetează procurorii
Maia Sandu, despre prăbușirea dronei la Galați: „Este grav că Rusia atacă românii la ei acasă”
SUA lansează cele mai dure critici la adresa Rusiei de la revenirea lui Trump la Casa Albă: „O escaladare periculoasă și barbară”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a făcut tatuaj, a băut cocktailuri și s-a culcat liniștită. Câteva ore mai târziu a devenit mamă fără să...
Cancan
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie...
Fanatik.ro
Analiza derby-urilor Dinamo – FCSB din sezonul regular! Cine a fost, de fapt, echipa mai bună. Cifrele...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu bărbatul condamnat la închisoare după ce l-a scuipat pe Traian Băsescu. Motivul incredibil...
Adevărul
Descoperirea care spulberă legenda fântânii cu apă vie din Castelul Corvinilor. Ce au scos muncitorii de la...
Playtech
Ce este drona Geran-2 și de ce este dificil de interceptat? Acţionează diferit, explicaţiile MApN: de ce nu a...
Digi FM
George Buhnici, mesaj tranșant după ce o dronă s-a prăbușit peste un bloc la Galați: „Nu e un accident. E un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rafael Nadal, de nerecunoscut! Internetul a ”explodat” după o poză: ”N-am crezut într-un milion de ani că-l...
Pro FM
Alina Crișan, fosta membră A.S.I.A., condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i s-au adus
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
Liderul spiritual urmărit de milioane de oameni explică de ce societatea modernă este tot mai anxioasă
Newsweek
Schimbare la acordarea biletelor CFR și la transportul gratuit la pensie. Ce apare nou pe talonul de pensii?
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vizitele la muzeu îți pot schimba sănătatea. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul artei asupra...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”