(P) Kaufland celebrează Ziua Copilului cu surprize dulci la doar 1 ban prin Kaufland Card XTRA și reduceri de până la 50% la jucării

Kaufland celebrează Ziua Copilului cu surprize dulci la doar 1 ban disponibile prin Kaufland Card XTRA. Sub sloganul „1 IUNIE, DULCE CA O ZI DE VARĂ”, părinții pot activa în aplicație cuponul dedicat și pot alege pentru cei mici o gogoașă sau o banană, la doar 1 ban.

Mecanismul este simplu: după activarea cuponului în aplicație pe 1 iunie, clienții merg în magazinul Kaufland preferat împreună cu cei mici, scanează Kaufland Card XTRA la casa de marcat și vor primi produsul ales. Oferta este disponibilă în limita a 5 produse pentru fiecare client.

De asemenea, în perioada 28.05.2026 - 07.06.2026, clienții sunt așteptați în magazinele Kaufland cu reduceri de până la 50% la peste 250 de articole din categoria jucăriilor.

În plus, campania include și un concurs online. Participanții sunt invitați să încarce o fotografie cu un desen inspirat de tema „Dulce ca o zi de vară”, pe site-ul companiei, și să introducă numărul Kaufland Card XTRA, pentru șansa de a câștiga vouchere de cumpărături sau una dintre cele trei jucării de pluș Xara.

Campania este susținută printr-o comunicare amplă, vizibilă în toate mediile relevante: TV, radio, catalogul Kaufland, site-ul Kaufland, aplicația Kaufland Card XTRA, concursuri în social media cu premii pentru copii, activări cu influenceri, canalul de YouTube Kaufland România și materiale speciale în magazine.

Mai multe informații pot fi accesate și pe site-ul companiei, la următorul link kaufland-xtra.ro și în aplicația Kaufland Card XTRA.

Prin Kaufland Card XTRA, programul de loialitate capătă o nouă identitate vizuală și un mod mai simplu de utilizare, construit în jurul unui mecanism simplu: pentru fiecare leu cheltuit, clienții primesc un punct XTRA în aplicație, iar punctele XTRA pot fi folosite pentru achiziționarea produselor XTRA la valoarea de 0,01 lei, adică un ban. În plus, clienții pot activa cupoane XTRA direct din aplicație, pentru reduceri actualizate săptămânal și beneficii personalizate la cumpărături. Noii utilizatori care își instalează aplicația pe telefon și cumpără de minimum 2.000 de lei până la finalul lunii iunie vor primi cele 2.000 de puncte XTRA aferente, plus un bonus suplimentar de 3.000 de puncte XTRA.

