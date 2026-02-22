Live TV

Lăsata Secului de brânză 2026: Ce alimente sunt permise înainte de Postul Paștelui. Cea mai importantă tradiție explicată de preot

Lăsata Secului de Brânză 2026. Foto Getty Images
Lăsata Secului de Brânză 2026. Foto Getty Images
Ce înseamnă Lăsata Secului Lăsatul Secului de brânză 2026: ultima etapă înainte de Postul Paștelui Tradiții și obiceiuri românești de Lăsata Secului 2026  Zile cu dezlegare în Postul Paștelui 2026 

În 2026, Lăsata Secului de brânză va fi sărbătorită pe 22 februarie, marcând ultima zi în care pot fi consumate brânzeturi, lactate și ouă înainte de Postul Mare. Pauza culinară începe luni, 23 februarie, și se întinde pe o perioadă de 40 de zile, pregătind credincioșii pentru Învierea Domnului. În acest an, Paștele ortodox va fi celebrat pe 12 aprilie, iar Paștele catolic pe 5 aprilie. Preotul Dan Damaschin a explicat pentru Digi24.ro semnificația tradițiilor și obiceiurilor asociate acestei zile, subliniind rolul lor în viața spirituală a românilor.

În tradiția bisericească, pregătirea pentru Postul Paștelui se desfășoară treptat, printr-o succesiune de momente simbolice menite să marcheze tranziția credincioșilor către perioada de abstinență și reflecție spirituală.

Ce înseamnă Lăsata Secului

„Înainte de orice mare post al bisericii, credincioșii ortodocși marchează Lăsata Secului, ziua în care renunță la alimentele de origine animală și la plăcerile lumești care pot sărăci sufletul. Denumirea provine din vechea expresie „a lăsa secul”, semnificând renunțarea la obiceiurile pământești și la alimentele bogate în grăsimi, pregătindu-se astfel pentru o perioadă de purificare trupească și sufletească.

Din perspectivă spirituală, evenimentul marchează trecerea de la viața cotidiană la o existență duhovnicească. Credinciosul se apropie de Dumnezeu nu prin hrană, ci prin rugăciune, milostenie, curățirea de păcate și trăirea Sfintei Taine. Este ziua în care Biserica reamintește că postul nu reprezintă doar o restricție alimentară, ci o terapie pentru suflet, un moment de introspecție și reconectare spirituală.

Lăsatul Secului de brânză 2026: ultima etapă înainte de Postul Paștelui

Pregătirea pentru Postul Mare se desfășoară în două etape principale. Prima are loc cu aproximativ o săptămână înainte de începutul postului și este cunoscută sub denumirea de „Duminica Înfricoșătoarei Judecăți” - Lăsata Secului de carne. Cea de-a doua etapă, Lăsatul Secului de brânză, marchează trecerea finală înainte de Postul Mare și presupune restricția produselor lactate, pregătind atât corpul, cât și sufletul pentru perioada de abstinență și reflecție spirituală.

În 2026, Lăsatul Secului de brânză este duminică, pe 22 februarie, iar Postul Mare începe luni, 23 februarie, și se va întinde timp de 40 de zile, până la Paștele ortodox, sărbătorit pe 12 aprilie. În ritul catolic, Paștele va fi celebrat mai devreme, pe 5 aprilie, diferența de date fiind determinată de calculul distinct al sărbătorii: ortodocșii folosesc calendarul iulian, iar catolicii se raportează la calendarul gregorian.”, a explicat preotul Dan Damaschin pentru Digi24.ro.

Tradiții și obiceiuri românești de Lăsata Secului 2026 

„Lăsata Secului este o zi încărcată de semnificații spirituale și tradiționale. Credincioșii își curăță casa și sufletul, organizează ultimele mese cu alimente „de frupt” și se pregătesc pentru cele 40 de zile de abstinență. Este un moment de introspecție, dar și de celebrare a legăturilor familiale și comunitare, când ritualurile vechi se împletesc armonios cu viața de zi cu zi.

Iertarea - esența spirituală a Lăsatei Secului 

În centrul acestei sărbători se află iertarea. Credincioșii sunt încurajați să lase în urmă supărările, conflictele și ranchiunile, să ofere și să ceară iertare, pregătindu-și inimile pentru Postul Mare și pentru trăirea autentică a Învierii. În multe comunități, acest gest de reconciliere nu rămâne doar simbolic: el se însoțește de discuții, binecuvântări și gesturi concrete, reafirmând legăturile de familie și solidaritatea comunitară.

Ritualul mesei de Lăsatul Secului

Masa tradițională de Lăsata Secului devine un adevărat ritual. Se pregătesc preparate autentice, bogate și pline de savoare: mămăligă cu brânză și ou, bulz cu smântână, plăcinte de casă sau deserturi tradiționale. Aceste bucate simbolizează atât bogăția pământului, cât și răsfățul de dinaintea perioadei de restricții alimentare.

Obiceiuri și daruri - respect și comuniune 

În multe zone ale țării, ziua Lăsatei Secului se împletește cu gesturi de respect și recunoștință. Finii merg cu plocon la nași, oferind alimente sau dulciuri, iar în satele tradiționale, focurile aprinse adună tineri și bătrâni pentru momente de veselie și pomenirea celor care nu mai sunt printre noi. Aceste obiceiuri contribuie la păstrarea coeziunii comunitare și transmit mai departe simbolurile începutului de primăvară.

„Revelionul postului” 

Se spune adesea că Lăsata Secului marchează „Revelionul postului”, fiind ultima ocazie pentru petreceri, reuniuni sau evenimente sociale înainte de Învierea Domnului. Odată cu începerea Postului Mare, nunțile și sărbătorile importante sunt amânate, iar credincioșii intră într-o perioadă dedicată rugăciunii, cumpătării și reflecției spirituale.

Prin această semnificație, Lăsata Secului de brânză devine mai mult decât o simplă tradiție: este un moment de tranziție între viața cotidiană și perioada de post, oferind credincioșilor prilejul de a-și îndrepta gândurile către curățirea sufletească și apropierea de Dumnezeu”, conchide sursa Digi24.ro.

Zile cu dezlegare în Postul Paștelui 2026 

În Postul Paștelui 2026, credincioșii ortodocși se bucură de două zile speciale în care este permis consumul de pește, oferind o mică pauză de la rigorile perioadei și un prilej de sărbătoare spirituală.

Prima zi cu dezlegare este 25 martie, de Buna Vestire, când biserica ortodoxă celebrează vestea primită de Fecioara Maria că va deveni mama lui Hristos. Cea de-a doua zi este 5 aprilie, de Duminica Floriilor, care marchează intrarea lui Iisus în Ierusalim și pregătește credincioșii pentru Săptămâna Patimilor.

Aceste momente speciale permit păstrarea spiritului postului, oferind în același timp ocazia de a celebra evenimente importante din calendarul bisericesc, combinând restricția alimentară cu reflecția și bucuria credinței.

