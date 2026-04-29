„Legea Picnicului” în 2026: Unde au voie românii să facă grătar și ce amenzi riscă dacă nu respectă regulile

Legea picnicului. Foto Getty Images
„Legea grătarului”: Ce prevede documentul Zonele în care grătarul este permis și locurile unde este interzis Ce responsabilități au persoanele care ies la picnic Ce amenzi riscă cei care nu respectă legea

Românii care aleg să petreacă timpul în natură trebuie să țină cont că regulile nu sunt opționale. Cunoscută popular drept „legea grătarului”, Legea nr. 54/2012 privind desfășurarea picnicurilor rămâne și în 2026 cadrul legal care stabilește unde sunt permise aceste ieșiri și ce sancțiuni se aplică în cazul nerespectării prevederilor. Scopul este explicit: reducerea impactului negativ asupra mediului și a sănătății publice, generat de organizarea necorespunzătoare a acestor activități.

Activitățile de picnic sunt permise doar în zonele stabilite de autorități, iar aprinderea focului este limitată strict la spațiile special amenajate în acest sens. În afara acestora, orice abatere poate atrage sancțiuni, autoritățile având competențe clare de control și intervenție.

„Legea grătarului”: Ce prevede documentul

Actul normativ (Legea nr. 54/2012) stabilește regulile pentru desfășurarea activităților de picnic pe domeniul public sau privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale. Scopul este clar: prevenirea, reducerea și eliminarea impactului negativ asupra mediului și asupra sănătății populației, generat de practicarea neadecvată a acestor activități.

În definiția legală, activitatea de picnic înseamnă orice formă de recreere desfășurată în zone frecventate de public, care presupune consumul de alimente sau băuturi și, după caz, aprinderea focului.

Legea introduce și noțiunea de „zone de afluență publică consacrate”, adică acele spații în care oamenii își petrec în mod obișnuit timpul liber, fie că sunt special amenajate, fie doar indicate de autorități.

Zonele în care grătarul este permis și locurile unde este interzis

Unul dintre cele mai importante aspecte ale legii este delimitarea clară a zonelor în care sunt permise activitățile de picnic. Legea face diferența între „zone special amenajate” și „zone indicate”. Primele sunt spații care aparțin domeniului public sau privat al statului ori al autorităților locale și sunt dotate cu utilități și facilități pentru picnic. Acestea sunt singurele locuri în care aprinderea focului este permisă în mod legal.

În schimb, „zonele indicate pentru activitățile de picnic” sunt, de regulă, parcuri sau zone aflate la limita pădurilor din intravilan. Aici sunt permise activități de picnic, dar fără aprinderea focului. Cu alte cuvinte, poți sta la masă în aer liber, dar nu poți face grătar.

Legea este foarte strictă în privința locurilor neamenajate. Desfășurarea activităților de picnic în afara acestor zone este interzisă. Există o singură excepție: situațiile în care sunt organizate evenimente ocazionale, autorizate potrivit legii. În rest, orice ieșire la grătar în pădure, pe câmp sau pe malul apei, în afara zonelor stabilite de autorități, este considerată ilegală.

Ce obligații au autoritățile și administratorii zonelor

Legea nu se adresează doar cetățenilor, ci stabilește și responsabilități precise pentru autorități. Administratorii zonelor de picnic trebuie să amenajeze aceste spații respectând legislația de mediu, urbanism și silvicultură.

Intervențiile asupra mediului trebuie să fie minime, fără defrișări, modificări ale cursurilor de apă sau betonări și asfaltări excesive. Practic, zonele trebuie să rămână cât mai apropiate de mediul natural, dar în același timp să ofere condiții optime pentru desfășurarea activităților de picnic.

Ce responsabilități au persoanele care ies la picnic

Legea stabilește în detaliu și comportamentul pe care trebuie să îl aibă cei care ies la iarbă verde. Persoanele fizice sunt obligate să nu distrugă sau să degradeze infrastructura existentă - de la panouri informative până la construcții sau împrejmuiri.

Deșeurile trebuie aruncate doar în locurile special amenajate și colectate selectiv, conform regulilor. Focul poate fi aprins exclusiv în spațiile destinate acestui scop și trebuie supravegheat în permanență.

Totodată, legea interzice spălarea obiectelor folosite la picnic în apele din apropiere și aruncarea apei uzate în natură. Este interzisă hrănirea animalelor sălbatice, distrugerea plantelor sau a altor elemente naturale, dar și perturbarea liniștii sau a altor persoane.

Regulile merg până la detalii aparent minore, dar importante pentru protecția mediului: nu este permisă aruncarea țigărilor aprinse în alte locuri decât cele special amenajate și nici folosirea produselor de igienă în apropierea cursurilor de apă. În plus, legea prevede explicit că activitățile de picnic nu pot fi desfășurate în afara zonelor special amenajate sau indicate.

Ce amenzi riscă cei care nu respectă legea

Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă. Potrivit legii, sancțiunile pentru persoanele fizice sunt cuprinse între 100 și 3.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei.

Amenzile pot fi aplicate pentru o gamă variată de abateri, de la aruncarea deșeurilor sau aprinderea focului în locuri nepermise, până la distrugerea mediului sau nerespectarea regulilor de comportament în zonele de picnic.

Cine poate aplica sancțiuni

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor nu sunt făcute de o singură instituție. Legea prevede că pot interveni mai multe autorități, în funcție de competențe. Printre acestea se numără Garda Națională de Mediu, autoritățile administrației publice locale, dar și structurile de ordine publică, precum Poliția Română și Jandarmeria Română, alături de poliția locală. Aceste instituții au dreptul să verifice zonele de picnic, să legitimeze persoanele aflate acolo și, dacă este cazul, să evacueze din perimetru pe cei care nu respectă regulile. (Sursa: Guvernul României)

Top Citite
Victoria Stoiciu
1
PSD îi cere demisia Victoriei Stoiciu din Parlament, după ce a plecat din partid. Replica...
nicusor dan face declaratii
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o...
Daniel Fenechiu.
3
Daniel Fenechiu avertizează: „Dacă PSD dărâmă Guvernul Bolojan, soluția este opoziția și...
george simion sustine un discurs
4
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. George Simion anunţă că s-au strâns 251 de...
soldați Ucraina
5
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă...
Gigi Becali: ”Hai să vă spun una tare de tot”. Au urmat hohote de râs în direct
Digi Sport
Gigi Becali: ”Hai să vă spun una tare de tot”. Au urmat hohote de râs în direct
Te-ar putea interesa și:
Când este obligatoriu înălțătorul auto pentru copii. Foto Getty Images
Când este obligatoriu înălțătorul auto pentru copii și ce sancțiuni pot primi șoferii care nu respectă legea în 2026
Taxa pod Fetești. Foto Getty Images
Cât costă taxa de pod Fetești-Cernavodă în 2026: Cum se plătește și ce amenzi riscă șoferii care nu achită trecerea
turma-oi-profimedia-0702638719-1536x899
Ministrul Mediului acuză un fake news: În zonele prioritare pentru biodiversitate nu vor fi oprite pășunatul sau cositul
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele instituții, ca să fie ocupate permanent posturi-cheie
peste ANPC
Amenzi de peste 4 milioane de lei la comercianți de pește. Inspectorii ANPC au descoperit marfă alterată și condiții insalubre
Recomandările redacţiei
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române
Alertă la granița României. Avioane F-16 au fost ridicate de la sol...
Ludovic Orban.
Pierderea lui Ilie Bolojan, „ireparabilă” pentru PNL, consideră...
grindeanu bolojan
Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că aruncă cu „minciuni”...
conducte de petrol în Irak
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a...
Ultimele știri
Preşedintele Nicuşor Dan participă azi la Forumul de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări
Șeful Trezoreriei SUA afirmă că blocada va obliga în curând Iranul să „își reducă producția de petrol”
De la ce vârstă devine obligatorie grădinița și cine are prioritate la înscriere. Cum afectează lipsa grupelor intrarea la școală
Citește mai multe
