Când este obligatoriu înălțătorul auto pentru copii și ce sancțiuni pot primi șoferii care nu respectă legea în 2026

Marina Cimpoacă Data publicării:
Când este obligatoriu înălțătorul auto pentru copii. Foto Getty Images
Ce este înălțătorul auto pentru copii De la ce înălțime este obligatoriu și în ce condiții se folosește Clasificarea scaunelor și înălțătoarelor auto, potrivit legii Sancțiunile prevăzute de lege pentru transportul necorespunzător al minorilor Care sunt riscurile nepurtării centurii de siguranță

Siguranța copiilor transportați în autovehicule este reglementată strict de legislația rutieră din România, precum și de normele metodologice de aplicare. Astfel, acest cadru legal stabilește clar obligațiile privind utilizarea dispozitivelor speciale de protecție pentru minori, inclusiv a înălțătoarelor auto. Acestea devin necesare atunci când copilul nu mai poate fi transportat în siguranță într-un scaun auto clasic, dar nici nu are încă înălțimea necesară pentru a folosi corect centura de siguranță standard a vehiculului.

Înălțătorul auto, încadrat de legislația rutieră în categoria sistemelor de fixare destinate copiilor, are rolul de a asigura poziționarea corectă a centurii de siguranță pe corpul minorului și de a diminua riscul de accidentare în cazul unui impact.

Ce este înălțătorul auto pentru copii

În legislația rutieră din România, înălțătorul auto nu este definit separat, ci face parte din categoria dispozitivelor de fixare în scaun pentru copii. Potrivit art. 97 din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, acesta este încadrat ca „pernă de înălțare”, utilizată împreună cu centura de siguranță a autovehiculului.

Mai exact, înălțătorul are rolul de a ridica poziția copilului pe banchetă, astfel încât centura de siguranță să fie așezată corect pe corp – peste umăr și zona șoldurilor, nu la nivelul gâtului sau al abdomenului.

De la ce înălțime este obligatoriu și în ce condiții se folosește

„Utilizarea dispozitivelor de siguranță pentru copii în autovehicule este reglementată în funcție de înălțimea acestora, cu scopul de a asigura o poziționare corectă a centurii de siguranță și o protecție eficientă în timpul deplasărilor.

Copiii cu o înălțime de până la 135 de centimetri pot fi transportați în autovehicule doar dacă sunt fixați într-un scaun auto sau într-un alt dispozitiv de siguranță omologat, adaptat dimensiunilor lor.

În cazul copiilor cu o înălțime de peste 135 de centimetri, aceștia pot fi transportați în autovehicule doar dacă poartă centuri de siguranță pentru adulți, reglate astfel încât să nu treacă peste zona gâtului sau a feței, ori dacă sunt fixați sau prinși cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun.

Când nu este obligatoriu dispozitivul de fixare în scaun pentru copii

Există, totuși, și excepții de la obligativitatea utilizării acestor sisteme de protecție. Astfel, în cazul deplasărilor cu mijloace de transport public sau cu taxiul, minorii pot fi transportați fără dispozitive speciale, cu condiția să nu ocupe locul din față al vehiculului. În aceste situații, purtarea centurii de siguranță rămâne însă obligatorie.

De asemenea, sunt exceptați copiii pentru care a fost eliberat un certificat medical de scutire din motive grave, document în care trebuie menționată afecțiunea ce contraindică utilizarea sistemelor de siguranță, precum dispozitivele de fixare sau centura. În acest caz, conducătorul auto are obligația de a avea asupra sa certificatul, care trebuie să indice și perioada de valabilitate.

Chiar și în aceste situații, minorii trebuie să fie așezați pe locurile din spate ale vehiculului, iar cei cu vârsta de până la 3 ani trebuie supravegheați de o altă persoană din mașină, nu de către șofer”, a explicat pentru Digi24.ro Andra Arsintescu, subcomisar de poliție în cadrul Brigăzii Rutiere

Clasificarea scaunelor și înălțătoarelor auto, potrivit legii

Potrivit anexei nr. 1F din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, dispozitivele de fixare în scaun pentru copii sunt clasificate în funcție de greutatea și caracteristicile fizice ale acestora, pentru a asigura un nivel optim de protecție în timpul transportului. Acestea sunt împărțite în cinci grupe de masă, astfel:

  • grupa 0 - pentru copii cu greutatea sub 10 kg;
  • grupa 0+ - pentru copii sub 13 kg;
  • grupa I - pentru copii între 9 și 18 kg;
  • grupa II - pentru copii între 15 și 25 kg;
  • grupa III - pentru copii între 22 și 36 kg.

În funcție de construcție, legea împarte aceste sisteme de siguranță în două categorii principale. Pe de o parte, clasa integrală include dispozitive complete, prevăzute cu propriile sisteme de prindere și fixare. Pe de altă parte, clasa neintegrală cuprinde dispozitive care funcționează împreună cu centura de siguranță a autovehiculului - categorie din care fac parte și înălțătoarele auto.

Utilizarea acestor sisteme trebuie realizată în funcție de greutatea și înălțimea copilului, dar și în conformitate cu standardele europene de omologare. Producătorii specifică limitele pentru fiecare dispozitiv, iar respectarea acestor indicații este esențială pentru siguranța copilului în timpul deplasărilor.

Unde se montează dispozitivul de fixare

Potrivit art. 97 din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, dispozitivele de fixare în scaun pentru copii trebuie montate, în mod obișnuit, pe locurile din spate ale autovehiculului, considerate cele mai sigure în cazul unui impact. Instalarea acestora trebuie realizată conform instrucțiunilor oferite de producător, astfel încât sistemul să funcționeze corect și să ofere protecția necesară.

Sancțiunile prevăzute de lege pentru transportul necorespunzător al minorilor

„Conducătorul auto poate fi sancționat contravențional dacă nu se asigură că minorii din vehicul sunt transportați în mod corespunzător, în scaune omologate, adaptate vârstei, înălțimii și greutății. Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu 4-5 puncte de amendă și 3 puncte de penalizare.”, a mai precizat sursa Digi24.ro. (În prezent, în România, valoarea unui punct de amendă este de 202,5 lei.)

Care sunt riscurile nepurtării centurii de siguranță

„Centura de siguranță este unul dintre cele mai eficiente mijloace de protecție în trafic și poate reduce considerabil riscul de rănire gravă sau deces în cazul unui accident rutier. Deși mulți o consideră doar un accesoriu al mașinii, în realitate acest dispozitiv are un rol esențial în protejarea vieții ocupanților.

Împreună cu tetiera și airbagurile, centura face parte din sistemele de siguranță pasivă ale vehiculului. Acestea sunt concepute pentru a limita efectele impactului asupra pasagerilor în cazul coliziunilor frontale, laterale sau din spate, dar și în situația răsturnării autoturismului.
Pericolele pentru pasagerii din spate

În cazul unui impact, pasagerii aflați pe bancheta din spate, care nu poartă centura de siguranță, pot fi proiectați cu putere spre partea din față a mașinii, lovind scaunul șoferului sau ceilalți ocupanți ai vehiculului. În astfel de situații pot apărea răni grave, în special la nivelul capului și al coloanei vertebrale.

Purtarea centurii este importantă chiar și în deplasările pe distanțe scurte, în interiorul localităților. Acest gest simplu poate reduce considerabil riscul unor leziuni grave în cazul producerii unui accident rutier”, a conchis Andra Arsintescu, subcomisar de poliție

