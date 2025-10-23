Live TV

Video Livrator de mâncare, bătut cu pumnii și picioarele de un bărbat în Sectorul 2 al Capitalei. Agresorul a fost arestat preventiv

Un bărbat care a fost la închisoare pentru tentativă de omor şi care a fost eliberat la începutul acestui an a fost arestat preventiv, după ce a lovit cu pumnii şi picioarele un livrator în Sectorul 2 din București, nemulţumit de serviciile acestuia.

 

 „În urma administrării probatoriului, s-au stabilit următoarele: La data de 17.10.2025, în jurul orei 01:05, în timp ce se afla în dreptul unui imobil situat în sectorul 2, Bucureşti, pe fondul unor neînţelegeri legate de livrarea unei comenzi, inculpatul I.M.C. a exercitat acte de violenţă fizică asupra persoanei vătămate M.C.Ş., livrator Glovo, prin aceea că a lovit-o în repetate rânduri cu pumnii şi picioarele la nivelul capului, corpului şi membrelor inferioare, provocându-i leziuni traumatice evaluate la 8-9 (opt-nouă) zile de îngrijiri medicale”, se arată într-un comunicat dat publicităţii de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, citat de News.ro. 

Agresiunea nu a avut la baza considerente etnice, livratorul fiind cetăţean român.

Miercuri, Judecătoria Sectorului 2 a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a agresorului pentru o perioadă de 30 zile.

Acesta este  recidivist, a fost eliberat în ianuarie 2025 dintr-o pedeapsa de 6 ani şi 8 luni, pentru tentativă de omor.

