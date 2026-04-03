Fragment de dronă, descoperit pe plaja dintre Costinești și Tuzla. Cum ar fi ajuns în zonă

Un fragment de dronă a fost descoperit, vineri după-amiază, între Costinești și Tuzla. Cel mai probabil, aripa a fost adusă de curenți, potrivit prefectului județului Constanța. 

ACTUALIZARE 23:30 Obiectul suspect a fost observat între Tuzla și Costinești, pe plajă foarte aproape de malul Mării Negre. La fața locului au ajuns echipaje de poliție, jandarmi, pompieri și specialiști pirotehniști care analizează obiectul.

Din primele informații, obiectul pare a fi o bucată dintr-o dronă, cel mai probabil o aripă. Zona a fost izolată pe zeci de metri pentru siguranța localnicilor.

Accesul publicului a fost restricționat, iar oamenii sunt ținuți la distanță de forțele de ordine. Deocamdată, nu se știe cu exactitate proveniența bucății de dronă, însă autoritățile fac verificări.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile urmează să ofere informații suplimentare.

Știrea inițială:

Un bărbat a sunat, vineri, la 112 şi a anunţat descoperirea unor fragmente de dronă pe plaja din Tuzla, iar la faţa locului s-au deplasat poliţişti şi pompieri, conform News.ro. 

Autorităţile urmează să afle provenienţa bucăţilor respective şi să stabilească şi modul cum au ajuns pe plajă. 

În luna februarie, tot pe plaja din Tuzla, au fost identificate resturi de dronă, care nu aveau inscripţii vizibile. Tot în februarie, dar pe plaja din Mamaia, au fost descoperite alte fragmente de dronă. 

