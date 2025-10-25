Mesaje de „La mulți ani” pentru aniversarea onomastică de Sfântul Dumitru. Îndemnul preotului pentru sărbătoriții zilei de 26 octombrie

Pe 26 octombrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir sau Sfântul Dumitru, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai toamnei. Este o zi de sărbătoare plină de pace și recunoștință, dar și un prilej de a transmite gânduri bune celor care poartă numele sfântului și își serbează ziua onomastică.

De Sfântul Dumitru, transmite celor dragi cele mai calde urări și mesaje de „La mulți ani”.

Îndemnul preotului pentru sărbătoriți: „Ziua este un prilej de reculegere, rugăciune și fapte bune”

„De ziua numelui și a Patronului Spiritual, al Sfântului pe care îl poartă, credincioșii sunt îndemnați să meargă la biserică, acolo unde sunt pomeniți de preotul duhovnic, să se roage și să aducă mulțumire pentru toate binefacerile primite. Ziua este un prilej de reculegere, rugăciune și fapte bune.

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, alături de Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștiului, reprezintă unele dintre cele mai iubite și importante sărbători ale toamnei. Cei doi sunt cinstiți de credincioși cu dragoste, milostenie și bucurie în familie, pentru că aduc pace, sănătate și binecuvântare în casele celor care le poartă numele.

Este un moment potrivit să ne bucurăm împreună cu cei dragi, să îi felicităm pe toți cei care își sărbătoresc onomastica și să rostim din inimă un „La mulți ani!” plin de lumină și credință. Totodată, părinții sunt îndemnați să își boteze copiii cu numele acestor sfinți ocrotitori, purtători de har și de bunătate.” a declarat pentru Digi24.ro Părintele Gabriel Cazacu, preot la mănăstirea Cașin din Bucrești

Mesaje de „La mulți ani” pentru ziua de Sfântul Dumitru

„Fie ca Sfântul Dumitru, protectorul tău, să-ți aducă liniște în suflet, credință în inimă și lumină pe calea vieții tale. La mulți ani!”

„În această zi binecuvântată, să simți prezența lui Dumnezeu în fiecare gând și în fiecare pas. O zi onomastică fericită de Sfântul Dumitru!”

„Harul și binecuvântarea Domnului să te însoțească mereu, iar Sfântul Dumitru să te ocrotească în tot ce faci. La mulți ani!”

„La ceas de sărbătoare, deschide-ți inima spre lumină și lasă pacea lui Hristos să-ți umple sufletul. O zi minunată alături de cei dragi!”

„Fie ca rugăciunile tale să se înalțe precum lumina unei candele, iar viața ta să fie un izvor de bine și iubire. La mulți ani pentru ziua de 26 octombrie!”

„Sfântul Dumitru să-ți dea puterea de a trece peste greutăți și înțelepciunea de a vedea binele în toate lucrurile. Mulți ani sănătoși și fericiți!”

„Astăzi, sărbătoarea numelui tău să fie o clipă de reculegere, de mulțumire și de reînnoire sufletească. La mulți ani!”

„Domnul să-ți binecuvânteze pașii și să-ți dăruiască pacea care întrece orice înțelegere. O zi onomastică liniștită!”

„În lumina Sfântului Dumitru, să-ți găsești alinarea, curajul și speranța care nu se sting niciodată. La mulți ani sănătoși!”

„Fie ca ziua aceasta să-ți aducă în inimă bucuria credinței și puterea iubirii divine. La mulți ani de Sfântul Dumitru!”

Felicitări pentru ziua onomastică

„La mulți ani, Dumitru! Să ai parte de sănătate, bucurii și împliniri în fiecare zi a vieții tale!”

„Fie ca Sfântul Dumitru să te ocrotească mereu și să-ți aducă liniște, iubire și noroc! Îți doresc o zi plină de zâmbete, dragoste și oameni dragi alături. La mulți ani!”

„La mulți ani! Să ai parte de tot ce e mai bun pe lume și să nu-ți lipsească niciodată zâmbetul!”

„Dumnezeu să-ți binecuvânteze viața și să-ți lumineze pașii! La mulți ani de ziua numelui tău!

„Fie ca toate visele tale să prindă aripi și să devină realitate! Să-ți fie viața un drum presărat cu bucurii și oameni buni! La mulți ani!

„Azi e o zi specială - ziua numelui tău! Fie ca sufletul tău să fie mereu senin. La mulți ani, cu gânduri bune și inima plină de recunoștință!

„Îți doresc o viață lungă, frumoasă și plină de momente de neuitat. Sfântul Dumitru să-ți lumineze calea și să-ți aducă pace în suflet! La mulți ani!

„În această zi binecuvântată, fie ca Domnul să-ți dăruiască liniște, iubire și putere. Harul lui Dumnezeu să te însoțească mereu! La mulți ani de Sfântul Dumitru!

„Asemenea Sfântului al cărui nume îl porți, să fii un purtător de lumină și un izvor de bunătate în lume. Să trăiești frumos, cu inima deschisă spre iubire și cu ochii ațintiți spre cer! La mulți ani!

„La mulți ani binecuvântați, plini de sens, har și recunoștință pentru darul vieții.

Urări de „La mulți ani” pentru sărbătoriți de Sfântul Dumitru

„Dumnezeu să-ți dea pacea pe care lumea nu o poate lua și bucuria care nu se stinge nici în încercări. La mulți ani cu suflet curat, cu credință puternică și cu nădejde în bine!”

„La mulți ani plini de har, în care să simți neîncetat binecuvântarea cerească!”

„Fie ca ocrotirea Sfântului Dumitru să-ți fie pavăză în fața oricărei greutăți. Cu credință și recunoștință, îți urez un sincer „La mulți ani!” în zi de sărbătoare!”

„La mulți ani, cu gânduri bune și inima plină de recunoștință! Fie ca sufletul tău să fie mereu senin!”

„Îți doresc o zi plină de zâmbete, dragoste și oameni dragi alături. La mulți ani de Sfântul Dumitru!”

„De ziua ta onomastică, îți trimit o îmbrățișare plină de drag și un sincer „La mulți ani!”

