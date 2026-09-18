Au fost sau nu calculate greșit 2,2 milioane de pensii? Explicațiile CNPP și ce se întâmplă dacă sunt confirmate diferențe de bani

Casa Națională de Pensii Publice a transmis precizări după apariția informațiilor potrivit cărora aproximativ 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit. Cifra a fost obținută pe baza datelor analizate de auditorii Curții de Conturi, iar CNPP subliniază: „O valoare estimată prin extrapolare statistică nu înseamnă că toate dosarele la care aceasta se referă au fost verificate individual și constatate ca fiind calculate greșit.”

CNPP anunță că va verifica situațiile semnalate de auditorii Curții de Conturi. Existența și valoarea unei eventuale diferențe pot fi stabilite numai prin analizarea individuală a dosarului și a documentelor folosite la stabilirea sau recalcularea pensiei.

Explicațiile CNPP privind estimările din raportul Curții de Conturi

„În ceea ce privește informațiile potrivit cărora aproximativ 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit, este necesară clarificarea modului în care trebuie interpretate datele prezentate în raport. Pentru o parte dintre aspectele analizate, auditorii au pornit de la datele existente în bazele de date ale CNPP și au selectat eșantioane asupra cărora au fost efectuate verificări de detaliu, rezultatele fiind utilizate pentru realizarea unor estimări prin extrapolare statistică.

O valoare estimată prin extrapolare statistică nu înseamnă că toate dosarele la care aceasta se referă au fost verificate individual și constatate ca fiind calculate greșit. În mod similar, valorile estimate prin extrapolare nu reprezintă, prin ele însele, sume stabilite individual pentru fiecare beneficiar. Prin urmare, din datele prezentate în raport nu poate fi desprinsă concluzia că aproximativ 2,2 milioane de pensii au fost verificate individual și constatate ca fiind calculate greșit.

Existența și cuantumul unei eventuale diferențe pot fi stabilite numai prin verificarea individuală a dosarului și a documentelor care au stat la baza stabilirii sau recalculării pensiei.

Ce se întâmplă dacă sunt confirmate diferențe, potrivit CNPP

„CNPP nu minimalizează situațiile punctuale confirmate de auditorii publici externi. Fiecare dintre acestea va fi analizată, iar acolo unde se confirmă existența unor diferențe vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege, atât pentru recuperarea eventualelor sume plătite necuvenit, cât și pentru acordarea diferențelor de drepturi cuvenite beneficiarilor.

Totodată, trebuie avută în vedere amploarea fără precedent a procesului de recalculare a pensiilor, derulat într-un interval relativ scurt și în contextul aplicării unui nou cadru legislativ. Procesul a presupus analizarea și prelucrarea unui volum foarte mare de date și documente, precum și mobilizarea personalului CNPP și al tuturor caselor teritoriale de pensii. În spatele milioanelor de decizii și operațiuni realizate în cadrul acestui proces se află munca susținută a personalului caselor teritoriale de pensii, care a gestionat un volum excepțional de activitate, concomitent cu asigurarea continuității plății pensiilor și a activităților curente ale sistemului public de pensii.

Într-un proces administrativ de o asemenea amploare și complexitate pot apărea situații punctuale care necesită verificare și corectare. Existența acestora nu poate fi însă generalizată și nu justifică, în absența verificării individuale, concluzia că milioane de pensii au fost calculate greșit.

CNPP îi asigură pe beneficiarii sistemului public de pensii că fiecare situație în care se va confirma existența unei diferențe va fi soluționată potrivit legii. Prioritatea instituției rămâne stabilirea și plata corectă a drepturilor de pensie, precum și consolidarea mecanismelor de verificare.”, potrivit comunicatului transmis de Casa Națională de Pensii Publice

Editor : C.S.