Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi şi capre. 1,3 milioane de vaccinuri vor fi gratuite

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) anunţă că Comisia Europeană a aprobat Planul de Acţiune pentru deblocarea exporturilor de ovine şi caprine, care deschide calea reluării comerţului internaţional. Soluţia aprobată de oficialii de la Bruxelles protejează şi nu afectează în niciun fel exporturile de carcase şi produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două judeţe din Dobrogea. Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în funcție de riscul epidemiologic, iar România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin.

Numărul de ovine sacrificate până în acest moment, cu respectarea totală a normelor naţionale şi europene şi pentru protejarea împotriva răspândirii PMR şi VOC este de aproximativ 19.000, ceea ce reprezintă 0,13% din numărul total estimat de capete de la nivel naţional.

„Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) anunţă aprobarea de către Comisia Europeană a Planului de Acţiune pentru deblocarea exporturilor de ovine şi caprine. Soluţia aprobată protejează şi nu afectează în niciun fel exporturile de carcase şi produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două judeţe din Dobrogea. Mai mult decât atât, concomitent cu aprobarea planului, ANSVSA a securizat şase pieţe terţe de export în condiţii de vaccinare în schemă completă, prin semnarea de tratate internaţionale cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel şi Libia”, a transmis, vineri, ANSVSA.

Documentul strategic elaborat de experţii ANSVSA a fost aprobat, fără modificări, de către toţi cei 27 de reprezentanţii ai statelor membre UE, în Comitetul de specialitate din cadrul Comisiei Europene.

„Aprobarea acestui plan reprezintă un pas important pentru reluarea exporturilor de ovine şi caprine din România, pentru că deschide calea către reevaluarea statutului epidemiologic la nivel naţional”, se precizează în comunicat.

Reluarea livrărilor intracomunitare şi către ţări terţe va fi realizată conform următorului calendar structural:

1. Adoptarea unei noi decizii oficiale de către Comisia Europeană: Acest nou act juridic de punere în aplicare va stabili statutul special de vaccinare pentru judeţele cu risc ridicat şi va recunoaşte oficial restul teritoriului României ca fiind liber de boală.

2. Activarea acordurilor comerciale cu statele non-UE: Validarea noilor condiţii sanitar-veterinare de către ţările de destinaţie.



3. Demararea efectivă a campaniei naţionale de vaccinare: Implementarea imunizării în teren, operaţiune susţinută direct de Executivul european, care pune la dispoziţia României, cu titlu gratuit, un contingent de 1,3 milioane de doze de vaccin.

„România a anticipat aceste rigori tehnice şi a securizat din timp pieţele externe strategice. Până în prezent, ţara noastră a semnat deja şase tratate internaţionale pentru export în condiţii de vaccinare cu parteneri comerciali de importanţă majoră: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel şi Libia. În paralel, alte şapte acorduri similare se află în curs de negociere avansată, garantând un spectru larg de debuşee comerciale imediat ce noul statut epidemiologic devine activ”, arată conducerea ANSVSA.

Strategia naţională de vaccinare validată de Comisie va fi aplicată diferenţiat, în funcţie de nivelul de risc epidemiologic regional: Zonă de risc maxim (Judeţele Tulcea şi Constanţa): Aici se va aplica schema completă de imunizare prin administrarea concomitentă a vaccinurilor împotriva Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) şi a Variolei Ovine şi Caprine (VOC). Din această zonă logistică specială, exportul se va realiza exclusiv către statele terţe care acceptă în mod expres importul de pe teritorii unde se practică vaccinarea.

Pentru restul teritoriului naţional, planul prevede exclusiv vaccinarea împotriva Variolei Ovine şi Caprine (VOC). Această abordare nuanţată menţine restul ţării cu statutul oficial de „liber de PMR”, protejând acordurile comerciale tradiţionale şi livrările de animale din zonele neafectate.

ANSVSA reiterează că toate cele 1,3 milioane de doze de vaccin obţinute de la forul european vor fi administrate în totalitate gratuit, fără a genera nicio cheltuială pentru crescătorii de animale. De asemenea, mecanismele de compensare guvernamentală justă rămân pe deplin active pentru a sprijini fermierii afectaţi direct de focare în procesul de repopulare a exploataţiilor.

„Până la publicarea noii decizii europene şi începerea oficială a vaccinării, structurile teritoriale (DSVSA), în strânsă colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, vor intensifica controalele rutiere şi în exploataţii. ANSVSA avertizează ferm că mişcările clandestine de animale şi comerţul ilegal subminează direct eforturile tehnice şi diplomatice şi pot bloca sau amâna adoptarea noii decizii de către Comisia Europeană”, se menţionează în comunciat.

Editor : A.P.