Mesaje și urări binecuvântate pe care să le trimiți crecincioșilor pe 14 octombrie, de Sfânta Parascheva

Pe 14 octombrie, credincioșii ortodocși o prăznuiesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte din tradiția românească. Este o zi marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox și un moment de rugăciune și recunoștință pentru toți cei dragi. Cu această ocazie, credincioșii trimit mesaje și urări binecuvântate, pline de har și recunoștință, pentru a celebra credința și ocrotirea Sfintei.

Ziua Sfintei Parascheva, prăznuită în fiecare an pe 14 octombrie, este un moment de reculegere și credință pentru milioane de români. Fie că le trimiți urări celor care poartă numele sfintei, fie că alegi să împărtășești un gând bun celor dragi, aceste mesaje sunt o formă simplă, dar profundă, de a celebra credința și binecuvântarea în spirit creștin.

Mesaje creștine pentru ziua de 14 octombrie, de Sfânta Parascheva

„Fie ca Sfânta Cuvioasă Parascheva să te ocrotească mereu și să-ți dăruiască sănătate, credință și pace sufletească. La mulți ani binecuvântați!”

„În această zi sfântă, să-ți deschidă Domnul cerurile și să reverse asupra ta harul și lumina Sa cea cerească. La mulți ani binecuvântați!”

„Sfânta Parascheva să te călăuzească pe calea credinței și să-ți dăruiască putere în încercări, bucurie în inimă și iubire curată. O zi onomastică fericită!”

„Să ai parte de o zi plină de rugăciune și liniște, iar binecuvântarea Sfintei Parascheva să rămână mereu în casa ta.”

„În ziua sfintei ocrotitoare a Moldovei, să simți iubirea lui Dumnezeu și ocrotirea celor cerești în fiecare pas al vieții tale.”

„Rugăciunile tale să fie primite astăzi, iar Sfânta Parascheva să-ți dăruiască puterea de a rămâne statornic în credință. La mulți ani sănătoși și fericiți!”

„Fie ca lumina Sfintei Parascheva să-ți umple sufletul de bucurie, iar inima ta să fie mereu aproape de Dumnezeu.”

„În această zi de har, să te învăluie iubirea divină, să te mângâie pacea cerească și să te întărească binecuvântarea sfintei. La mulți ani!”

„La mulți ani sub ocrotirea Sfintei Parascheva! Să ai mereu credință vie, dragoste curată și speranță neclintită în Dumnezeu.”

„Să-ți fie viața plină de roade bune, iar Sfânta Parascheva să-ți binecuvânteze casa, familia și sufletul. Să ai o zi liniștită și plină de iubire!”

Urări pe care să le trimiți de Sfânta Parascheva

„În această zi sfântă, să-ți fie pașii îndrumați de Dumnezeu și inima plină de recunoștință pentru toate darurile Sale.”

„Fie ca Sfânta Cuvioasă Parascheva să-ți aline durerile, să-ți aducă vindecare și să-ți întărească nădejdea.”

„Cu credință și iubire, să ne rugăm astăzi Sfintei Parascheva să reverse binecuvântare peste noi toți. La mulți ani binecuvântați”

„Să ai parte de liniște și ocrotire, de har și bucurie, iar rugăciunile tale să se împlinească prin mila Domnului. Mulți ani înainte”

„Lumina sfintei să-ți fie călăuză, iar rugăciunea ei – scut și ajutor în fiecare zi a vieții tale. O zi onomastică minunată alături de cei dragi!”

„Fie ca Sfânta Parascheva să-ți umple sufletul de lumină, iar Domnul să-ți întărească pașii în tot ce este bun și drept.”

„Să primești binecuvântare cerească, sănătate, pace și credință de nezdruncinat. La mulți ani întru Domnul! La mulți ani!”

„Astăzi, când o cinstim pe Sfânta Parascheva, să simți ocrotirea ei și bucuria de a fi iubit de Dumnezeu. Zi cu soare și fericire!”

„Sărbătoarea Sfintei Parascheva să aducă în inima ta lumină, în suflet pace și în viață belșug de binecuvântări. La mulți ani sănătoși!”

„La mulți ani întru Domnul! Sfânta Parascheva să te întărească în credință și să-ți aducă liniștea sufletului și bucuria mântuirii.”

15 octombrie, ultima zi de Pelerinaj la Iași

Pelerinajul închinat hramului Catedralei Mitropolitane din Iași a debutat pe 8 octombrie, începând cu ora 6:00, prin citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva și se încheie pe 15 octombrie. Sfintele moaște au fost așezate pentru închinare în baldachinul amenajat pe platoul situat în fața Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

Anul acesta, pelerinii care vor veni la Catedrala Mitropolitană să aducă prinos de rugăciune și cinstire Sfintei Cuvioase Parascheva se vor putea închina şi la moaștele Sfântului Grigorie Palama, aduse din Tesalonic (Grecia).

Programul Pelerinajului pentru miercuri, 15 octombrie este:

7.00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

16.00-18.00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană).

