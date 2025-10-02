Ministrul Apărării: Corveta care va intra în dotarea Armatei va fi operațională din prima zi și echipată cu sistem american de rachete

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat, joi, despre corveta care va intra în dotarea Armatei Române că va fi operaţională din prima zi, ea fiind nouă și funcţională. Oficialul a menționat că România trebuie să semneze contractul. Ministrul a precizat că nava este dotată cu armament, dar peste acesta va veni şi un sistem de rachete american.

„Corveta va fi operaţională din prima zi. Este gata, e funcţională, e nouă. Trebuie să semnăm contractul. Am primit aprobarea Parlamentului, de curând. Acum se derulează fazele de negociere, pe contract, pe toate detaliile care vor fi stabilite cu guvernul turc. Este o achiziţie guvern la guvern”, a spus ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, după şedinţa de Guvern, conform News.ro.

El a precizat că în luna noiembrie va fi finalizat acest contract, apoi urmează ca România să plătească avansul şi restul de sumă pentru ca corveta să intre în serviciul Armatei Române.

„Ea este gata, are armament pe ea, armament standard NATO. N-aş putea să enumăr tot armamentul pe care-l are corveta, dar peste acest armament standard va veni şi un sistem de rachete, Sistemul Naval Strike Missiles, sistem de rachete americane care vor echipa toate forţele navale române şi vor fi şi pe această corvetă. Integrarea se va face aici în România. Noi o vom putea folosi din prima zi, în momentul în care este totul clar şi vin şi echipamentele americane, le vom pune pe corvetă”, a menţionat Moşteanu.

El a precizat că este o corvetă de care Armata Română are nevoie.

„Aş fi fost bine să fie deja în producţie alte corvete de care s-a vorbit multă vreme, însă e nevoie de această corvetă mai ales ţinând cont de dotarea Forţelor navale şi faptul că au fost şi ele văduvite multă vreme cu partea de echipare şi de înzestrare, e nevoie mai ales în perspectiva în care va trebui să sporim misiunile de patrulare pe Marea Neagră. Marea Neagră va rămâne o mare cu multe provocări şi după încheierea procesului de pace”, a subliniat ministrul Apărării.

În luna septembrie, Ionuţ Moşteanu a anunţat, după participarea în comisiile de apărare, că parlamentarii au dat aviz pozitiv privind achiziţionarea unei corvete uşoare, din excedentul armatei turce, cu echipament modern, interoperabil NATO.

Preţul de achiziţie este de 223 de milioane de euro fără TVA, iar peste acest preţ va veni preţul unor echipamente, rachete şi a unor echipamente suplimentare.

