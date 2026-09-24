Echipele de specialişti care au ajuns la locul prăbuşirii unei drone în judeţul Suceava au identificat zeci de fragmente de diferite dimensiuni, care au numeroase inscripţii. Toate fragmentele vor fi ridicate şi vor fi expertizate în cadrul anchetei care a fost deschisă.

Momentul în care o dronă se prăbuşeşte, joi dimineaţă, în apropierea localităţii Solca, judeţul Suceava, a fost surprins în imagini, scrie News.ro.

„Se prăbuşeşte aicea!”, se aude glasul unui bărbat, în timp ce imaginea arată cum drona pierde treptat din altitudine.

După ce a fost anunţată prăbuşirea, oficialii Ministerului Apărării au declanşat o anchetă, iar echipe de specialişti au fost trimise la faţa locului.

Echipele au găsit, într-o zonă împădurită, zeci de fragmente, mai mici sau mai mari, multe dintre ele având inscripţii. Toate bucăţile vor fi ridicate şi urmează a fi expertizate.

O dronă a pătruns, joi dimineaţă, în spaţiul aerian naţional prin nordul judeţului Botoşani, iar ulterior s-a prăbuşit în apropierea localităţii Solca, din judeţul Suceava, fără a produce victime sau pagube materiale.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat joi, la Digi24, că „a fost o noapte agitată”, cu multe resurse ale Armatei Române puse la dispoziţie pentru a apăra spaţiul aerian. Opt avioane au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza drone care se apropiau dinspre Ucraina, dar doar una a ajuns în România.

Asta nu ar fi trebuit să se întâmple, afirmă Miruţă, care crede că este nevoie de un protest diplomatic, având în vedere că România nu este în război.

„România este foarte determinată să tragă în aceste drone”, anunţă ministrul interimar, precizând, însă, că acţiunea are loc doar dacă se poate face în siguranţă, întrucât „nu este un joc pe calculator”.

Editor : B.E.