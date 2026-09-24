Live TV

Video Momentul în care drona ajunge aproape de localitatea Solca din Suceava: „Se prăbușește aicea!”

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2026-09-24 130921
Foto: captură video
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Echipele de specialişti care au ajuns la locul prăbuşirii unei drone în judeţul Suceava au identificat zeci de fragmente de diferite dimensiuni, care au numeroase inscripţii. Toate fragmentele vor fi ridicate şi vor fi expertizate în cadrul anchetei care a fost deschisă.

Momentul în care o dronă se prăbuşeşte, joi dimineaţă, în apropierea localităţii Solca, judeţul Suceava, a fost surprins în imagini, scrie News.ro.

„Se prăbuşeşte aicea!”, se aude glasul unui bărbat, în timp ce imaginea arată cum drona pierde treptat din altitudine.

După ce a fost anunţată prăbuşirea, oficialii Ministerului Apărării au declanşat o anchetă, iar echipe de specialişti au fost trimise la faţa locului.

Echipele au găsit, într-o zonă împădurită, zeci de fragmente, mai mici sau mai mari, multe dintre ele având inscripţii. Toate bucăţile vor fi ridicate şi urmează a fi expertizate.

O dronă a pătruns, joi dimineaţă, în spaţiul aerian naţional prin nordul judeţului Botoşani, iar ulterior s-a prăbuşit în apropierea localităţii Solca, din judeţul Suceava, fără a produce victime sau pagube materiale.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat joi, la Digi24, că „a fost o noapte agitată”, cu multe resurse ale Armatei Române puse la dispoziţie pentru a apăra spaţiul aerian. Opt avioane au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza drone care se apropiau dinspre Ucraina, dar doar una a ajuns în România.

Asta nu ar fi trebuit să se întâmple, afirmă Miruţă, care crede că este nevoie de un protest diplomatic, având în vedere că România nu este în război.

„România este foarte determinată să tragă în aceste drone”, anunţă ministrul interimar, precizând, însă, că acţiunea are loc doar dacă se poate face în siguranţă, întrucât „nu este un joc pe calculator”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Arnaud Denis 2
1
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului...
termometru în soare care indică temperaturi ridicate
2
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de...
o femeie baga buletinul de vot in urna la alegerile prezidentiale
3
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în...
Vânzare imobil fără acordul copiilor. Foto Getty Images
4
Poate un părinte să vândă casa fără acordul copiilor? Când poate fi contestată tranzacția...
2026-09-22-4208
5
Călin Georgescu și Ionel Rusen au scăpat de arest. Fostul candidat mers la Poliția Buftea...
La 41 de ani, marea sportivă și-a anunțat noua relație: are un partener cu 11 ani mai tânăr
Digi Sport
La 41 de ani, marea sportivă și-a anunțat noua relație: are un partener cu 11 ani mai tânăr
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2026-09-24 083648
Radu Miruță, despre drona prăbușită în județul Suceava: Are caracteristici tehnice un pic noi față de ce văzusem până acum
dronasuceava
O dronă s-a prăbușit într-o pădure din județul Suceava. Aparatul de zbor, filmat de localnici. Mesaje Ro-Alert în Botoșani și Tulcea
Terminal 1 evacuated at Berlin BER Airport over alleged toxic threat
Aeroportul din Berlin a suspendat temporar zborurile din cauza apariției unei drone
European,Truck,Driving,On,The,Asphalt,Road,In,Rural,Landscape
Transportatorii cer amânarea aplicării sistemului electronic TollRo. CNAIR vrea termen până la 1 aprilie 2027. Reacția lui Radu Miruță
F-16 avioane
Țintă aeriană depistată în apropierea graniței cu România. Două avioane F-16 au fost ridicate pentru a monitoriza situația
Recomandările redacţiei
INSTANT_DECLA_SIEGFRIED_MURESAN_004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Siegfried Mureșan vrea să înființeze o singură Poliție Națională și...
leu euro
La cât ar putea ajunge euro dacă România va fi retrogradată la...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Grindeanu: PSD-ul nu aleargă după întâlniri cu Siegfried Mureşan...
aur inquam george calin
AUR subliniază că singura soluție sunt alegerile anticipate: Nu poți...
Ultimele știri
Șase noi mandate de arestare după violențele din Piața Victoriei. Trei protestatari, în arest preventiv, iar alți trei la domiciliu
Explozie la fabrica de armament Sadu din județul Gorj. Un angajat a fost rănit
„Maestrul spiritual” Ovidiu Dragoș Argeșanu, arestat preventiv pentru viol și agresiune sexuală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii lasă în urmă o perioadă grea începută acum opt ani. Până în aprilie 2027 li se schimbă perspectiva...
Cancan
Cine este tatăl Valentinei, tânăra găsită fără suflare în Olt, și cu ce se ocupă. Este foarte cunoscut în...
Fanatik.ro
Rapid: Daniel Pancu avertizează jucătorii cu contracte pe terminate. Sezon decisiv pentru Dobre și Moruțan
editiadedimineata.ro
Marea Britanie creează un centru național pentru combaterea dezinformării și a deepfake-urilor
Fanatik.ro
Gică Hagi l-a lăsat acasă pe Marius Corbu, jucătorul de 1,7 milioane de euro: decizia pentru Cătălin Cîrjan...
Adevărul
Trump, Xi și Putin îmbătrânesc la putere. Ce se întâmplă când autocrații nu au un plan de succesiune
Playtech
Amenzile primite de un șofer român pentru viteză în Bulgaria. După cât timp au ajuns acasă notificările şi...
Digi FM
Au profitat că doi pensionari erau în vacanță, le-au ocupat casa și au schimbat încuietoarea. Ce s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu i-a lăsat "mască" pe italieni, apoi și-a luat soția și a plecat din Peninsulă
Pro FM
Otilia Bilionera a înflorit după ce s-a căsătorit. Arată superb în costum de baie și radiază lângă soțul ei...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fără machiaj, cu părul în vânt și toată un zâmbet. Ana de Armas, în costum de baie, în vacanța pe iaht
Adevarul
Roboții de război ucraineni, echipați cu microfoane și difuzoare, ascultă trupele ruse și transmit mesaje de...
Newsweek
Care pensionari sunt scutiți de la plata CASS deși au pensie peste 3.000 lei? Ce condiții trebuie îndeplinite?
Digi FM
Deşertul Atacama s-a transformat într-un covor uriaș de flori în urma ploilor aduse de El Nino
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au în comun oamenii care îmbătrânesc sănătos. 4 obiceiuri simple care pot face diferența
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta Jones, născuți în aceeași zi. Cum arată copiii lor, un băiat și o fată
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...