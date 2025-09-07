Live TV

Nașterea Maicii Domnului 2025: Singura tradiție importantă din satul românesc pe care preotul recomandă să o păstrezi pe 8 septembrie

Camelia Sinca Data publicării:
Nașterea Maicii Domnului 2025. Foto Getty Images
Nașterea Maicii Domnului 2025. Foto Getty Images
Din articol
Rugăciune către Maica Domnului: cel mai important obicei al zilei de 8 seotembrie Cele mai cunoscute tradiții de Sfânta Maria Mică Ce nu este recomandat să faci în ziua Nașterii Maicii Domnului

Pe 8 septembrie, creștinii ortodocși prăznuiesc Nașterea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători ale începutului de toamnă. Cunoscută în popor sub denumirea de Sfânta Maria Mică, această zi marchează prima mare prăznuire cu cruce roșie din noul an bisericesc, care debutează la 1 septembrie. Evenimentul are o semnificație religioasă deosebită și o importantă dimensiune culturală, fiind legat de numeroase obiceiuri, tradiții și credințe păstrate din vechime.

Nașterea Fecioarei Maria este privită ca începutul lucrării mântuirii, deoarece din ea se va naște Iisus Hristos. Părinții săi, Sfinții Ioachim și Ana, sunt prăznuiți a doua zi, pe 9 septembrie, în semn de cinstire pentru credința și răbdarea lor.

Rugăciune către Maica Domnului: cel mai important obicei al zilei de 8 seotembrie

"Maica Domnului este protectoarea tuturor femeilor și mamelor. Este Cea care primește rugăciunile tuturor femeilor care nu au prunci, dar își doresc. Așadar, îi îndemn pe cei care nu au copii, dar își doresc, să nu renunțe, deoarece Dumnezeu rânduiește ca rugăciunile lor să fie ascultate. Oamenii trebuie să aibă credință, viață curată și, într-un corp curat și o minte sănătoasă, Dumnezeu zămislește cu harul său orice minune.", a declarat pentru Digi24 Părintele Gabriel Cazacu, preot la Mănăstirea Cașin din București.

Și femeile însărcinate sunt protejate de Maica Domnului, iar în această zi, rugăciunile pentru a avea o sarcină ușoară și un copil sănătos le sunt ascultate.

Cele mai cunoscute tradiții de Sfânta Maria Mică

„În credința populară, românii au creat multe tradiții și obiceiuri, legi ale pământului le numim noi în biserică. Țin de etnografie și folclor, sunt frumoase și au farmecul lor. Oamenii le-au dezvoltat din iubire și credință, din dorința de a-l cinsti pe Sfânt, pentru că este bine să învățăm fiecare dintre noi din modelul Lui de viețuire.”, a transmis Părintele Cazacu.

Pe 8 septembrie se împart fructe de toamnă

„La început de toamnă, gospodarii încep să pună în hambare roadele pământului, ale muncii din timpul anului, iar în ziua praznicului este bine să mergem la biserică cu fructe precum mere, pere, struguri, nuci și să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările Sale.

Este o tradiție bine cunoscută în satul românesc, aceea de a nu mânca din fructele proaspete până nu sunt aduse la biserică într-un dar, o ofrandă. Este un semn de mulțumire către Domnul Nostru, pentru că ne-a binecuvântat să primim aceste roade. Nu se gustă din aceste roade înainte de a da pomană, pentru memoria moșilor și strămoșilor noștri.”, a mai transmis sursa Digi24.

Ce nu este recomandat să faci în ziua Nașterii Maicii Domnului

„La marile sărbători este bine să ne lăsăm timp de odihnă și să avem recunoștință față de Dumnezeu, pentru toate binecuvâtările primite în viața noastră. În această zi, ca la orice altă sărbătoare din calendarul bisericesc, nu se muncesc treburi grele în gospodărie și nici pe câmp. Nimic din ceea ce lucrăm în ziua unui praznic bisericesc nu sporește.

Oamenii sunt îndemnați să participe la Sfânta Liturghie, însă dacă acest lucru nu este posibil chiar la fiecare sărbătoare, recomandarea mea este ca, pe durata slujbei din biserică, cei de acasă să aprindă o lumânare și să tămâie casa. Acest obicei aduce liniște și bucurie sufletului.”, conchide Părintele Cazacu.

Din 8 septembrie, se spune că păsările se pregătesc de călătoria spre țările calde. Tradiția populară spune că, dacă de Sfânta Maria Mică vremea este frumoasă, urmează o toamnă lungă și blândă. În schimb, ploile din această zi vestesc o iarnă grea și aspră.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
parinti si copii langa scoala
1
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din București. Părinții...
Le constructeur automobile coréen Hyundai a développé une flotte de robots de stationnement
2
Sute de sud-coreeni au fost reținuți într-un raid masiv al autorităților americane de...
contor-electric-1536x1024
3
Trei furnizori de electricitate au scăzut prețul sub 1,3 lei pe kwh, potrivit ministrului...
covid
4
„Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din...
SANTIER - AUTOSTRADA A1 - SIBIU-ORASTIE
5
Banii pentru drumuri s-au terminat. Ministerul Transporturilor amână contracte deja...
Cenzură! Au aflat ce au hotărât în privința lui Donald Trump și nu s-au ferit de cuvinte: ”Decizie lașă și ipocrită”
Digi Sport
Cenzură! Au aflat ce au hotărât în privința lui Donald Trump și nu s-au ferit de cuvinte: ”Decizie lașă și ipocrită”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-09-07-1886
Trei din cele patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan...
2025-09-07-1852
Bolojan: Reforma ANRE, ASF şi ANCOM nu este un moft şi nu este...
parinti si copii langa scoala
Conducerea celei mai mari școli din Capitală a decis să revină asupra...
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea...
Ultimele știri
Cum arată „Luna Sângerie”. Primele imagini cu eclipsa totală, surprinse pe mapamond. Fenomenul, vizibil și din România
Giorgio Armani va fi înmormântat luni. Ceremonie privată, cu participarea membrilor familiei
Moscova schimbă retorica: Vladimir Putin ar accepta să aibă o întrevedere cu Zelenski „oriunde”, afirmă premierul slovac Robert Fico
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Paște 2026. Foto Getty Images
Când este Paștele în 2026: Pe ce dată vor sărbători ortodocșii și catolicii Învierea Domnului
Calendar ortodox luna septembrie. Foto Getty Images
Calendar ortodox septembrie 2025: Sărbători religioase importante, marcate cu cruce roșie în prima lună a noului an bisericesc
Urări de la mulți ani. Foto Getty Images
Ce nume își serbează onomastica de Sfântul Alexandru. Urări și mesaje de „La mulți ani” pentru sărbătoarea din 30 august
Sfântul Alexandru 2025. Foto Getty Images
Sfântul Alexandru 2025: Care sunt cele mai importante tradiții și obiceiuri pe 30 august. Ce semnifică sărbătoarea cu cruce neagră
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul 2025. Foto Getty Images
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul 2025: Îndemnul preotului pentru ultima sărbătoare cu cruce roșie din anul bisericesc
Partenerii noștri
Pe Roz
Părinți influenceri, criticați după ce au dezvăluit regulile pentru cei cinci copii: "Se așteaptă note...
Cancan
Daciana Sârbu are iubit ❤️ Primele imagini cu cei doi îndrăgostiți
Fanatik.ro
Anca Surdu dezvăluie cum se comportă Denis Alibec cu ea. Gigi Becali spunea că sportivul s-a schimbat, însă...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Top cele mai scumpe ceasuri purtate de tenismeni la US Open 2025. Jucătorul cu o ”bijuterie” de 430 de mii de...
Adevărul
Posturilor TV li s-a cerut să cenzureze eventualele proteste la adresa lui Donald Trump care participă la...
Playtech
Ajutor de minimis 2025: schimbarea care îi vizează direct pe români
Digi FM
Încântătoare și radioasă. Prințesa Kate a fermecat publicul cu prezența ei, pe stadion, la Mondialul de rugby...
Digi Sport
Lovitură de proporții: ”Au bătut palma cu Zinedine Zidane”
Pro FM
Un nou cuplu de vedete. Fiica lui Lenny Kravitz, de mână cu Harry Styles în NYC. „El nu a mai fost de ceva...
Film Now
Joaquin Phoenix și Rooney Mara se iubesc de 8 ani, dar apar rar în public. Împreună la Veneția, eleganți și...
Adevarul
Războiul care n-a mai fost. Aliații plănuiau să oprească înaintarea URSS în Europa printr-un atac nuclear
Newsweek
550.000 pensionari iau în plus la pensie între 565 lei și 22.150 lei. Ce au muncit?
Digi FM
Fiul cel mare al lui Arnold s-a căsătorit. Patrick Schwarzenegger și Abby Champion, nuntă în Idaho
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
Un cățel obez, care cântărea 22 de kilograme, a primit o a doua șansă la viață. Ce a făcut o îngrijitoare...
Film Now
Patrick Schwarzenegger s-a căsătorit. Nuntă de vis, pe malul lacului. Arnold, Maria Shriver și actori de la...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică