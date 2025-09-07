Nașterea Maicii Domnului 2025: Singura tradiție importantă din satul românesc pe care preotul recomandă să o păstrezi pe 8 septembrie

Pe 8 septembrie, creștinii ortodocși prăznuiesc Nașterea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători ale începutului de toamnă. Cunoscută în popor sub denumirea de Sfânta Maria Mică, această zi marchează prima mare prăznuire cu cruce roșie din noul an bisericesc, care debutează la 1 septembrie. Evenimentul are o semnificație religioasă deosebită și o importantă dimensiune culturală, fiind legat de numeroase obiceiuri, tradiții și credințe păstrate din vechime.

Nașterea Fecioarei Maria este privită ca începutul lucrării mântuirii, deoarece din ea se va naște Iisus Hristos. Părinții săi, Sfinții Ioachim și Ana, sunt prăznuiți a doua zi, pe 9 septembrie, în semn de cinstire pentru credința și răbdarea lor.

Rugăciune către Maica Domnului: cel mai important obicei al zilei de 8 seotembrie

"Maica Domnului este protectoarea tuturor femeilor și mamelor. Este Cea care primește rugăciunile tuturor femeilor care nu au prunci, dar își doresc. Așadar, îi îndemn pe cei care nu au copii, dar își doresc, să nu renunțe, deoarece Dumnezeu rânduiește ca rugăciunile lor să fie ascultate. Oamenii trebuie să aibă credință, viață curată și, într-un corp curat și o minte sănătoasă, Dumnezeu zămislește cu harul său orice minune.", a declarat pentru Digi24 Părintele Gabriel Cazacu, preot la Mănăstirea Cașin din București.

Și femeile însărcinate sunt protejate de Maica Domnului, iar în această zi, rugăciunile pentru a avea o sarcină ușoară și un copil sănătos le sunt ascultate.

Cele mai cunoscute tradiții de Sfânta Maria Mică

„În credința populară, românii au creat multe tradiții și obiceiuri, legi ale pământului le numim noi în biserică. Țin de etnografie și folclor, sunt frumoase și au farmecul lor. Oamenii le-au dezvoltat din iubire și credință, din dorința de a-l cinsti pe Sfânt, pentru că este bine să învățăm fiecare dintre noi din modelul Lui de viețuire.”, a transmis Părintele Cazacu.

Pe 8 septembrie se împart fructe de toamnă

„La început de toamnă, gospodarii încep să pună în hambare roadele pământului, ale muncii din timpul anului, iar în ziua praznicului este bine să mergem la biserică cu fructe precum mere, pere, struguri, nuci și să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările Sale.

Este o tradiție bine cunoscută în satul românesc, aceea de a nu mânca din fructele proaspete până nu sunt aduse la biserică într-un dar, o ofrandă. Este un semn de mulțumire către Domnul Nostru, pentru că ne-a binecuvântat să primim aceste roade. Nu se gustă din aceste roade înainte de a da pomană, pentru memoria moșilor și strămoșilor noștri.”, a mai transmis sursa Digi24.

Ce nu este recomandat să faci în ziua Nașterii Maicii Domnului

„La marile sărbători este bine să ne lăsăm timp de odihnă și să avem recunoștință față de Dumnezeu, pentru toate binecuvâtările primite în viața noastră. În această zi, ca la orice altă sărbătoare din calendarul bisericesc, nu se muncesc treburi grele în gospodărie și nici pe câmp. Nimic din ceea ce lucrăm în ziua unui praznic bisericesc nu sporește.

Oamenii sunt îndemnați să participe la Sfânta Liturghie, însă dacă acest lucru nu este posibil chiar la fiecare sărbătoare, recomandarea mea este ca, pe durata slujbei din biserică, cei de acasă să aprindă o lumânare și să tămâie casa. Acest obicei aduce liniște și bucurie sufletului.”, conchide Părintele Cazacu.

Din 8 septembrie, se spune că păsările se pregătesc de călătoria spre țările calde. Tradiția populară spune că, dacă de Sfânta Maria Mică vremea este frumoasă, urmează o toamnă lungă și blândă. În schimb, ploile din această zi vestesc o iarnă grea și aspră.