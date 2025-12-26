Armata Română a ridicat, în noaptea de joi spre vineri, două avioane de luptă F-16, după ce radarele au detectat roiuri de drone rusești îndreptându-se spre porturile ucrainene de la Dunăre, aproape de granița României. Locuitorii din județul Tulcea au primit mesaje RO-Alert și au fost sfătuiți să rămână în case.

Alerta s-a dat în jurul orei 01:00 în noaptea de joi spre vineri, în momentul în care radarele armate au detectat roiuri de drone care se îndreptau către porturile ucrainene de la Dunăre, fiind astfel un pericol pentru localitățile din România aflate lângă frontiera cu Ucraina.

Armata a ridicat două avioane de luptă F-16, care au decolat de la Baza Aeriană de la Fetești și au plecat către nordul județului Tulcea.

În paralel, oamenii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert în care erau sfătuiți să rămână în case, să fie foarte atenți, pentru că exista riscul ca bucăți din dronă să se prăbușească pe teritoriul României.

„În jurul orei 1 şi 25 de minute a fost transmis un mesaj RO-Alert pe zona de nord a judeţului Tulcea”, a transmis ISU Tulcea.

Nu au fost inregistrate apeluri care să anunţe căderi de obiecte din spaţiul aerian ori alte situaţii de urgenţă, au mai precizat autoritățile.

„A fost înregistrat doar un apel din apropierea municipiului Tulcea care a cerut informaţii suplimentare despre sunetele provocate explozii”, a mai transmis instituţia.

Misiunea a durat aproape două ore, timp în care piloții militari au stat în permanență în aer și au supravegheat zona.

„Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național. Aeronavele au revenit în bază și au aterizat în siguranță la ora 3.15”, a transmis și MApN într-un comunicat.

