Live TV

Video Noi atacuri cu drone în Ucraina, la granița cu România: Armata a ridicat în aer două avioane F-16. A fost emis mesaj RO-Alert

Data actualizării: Data publicării:
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Armata Română a ridicat, în noaptea de joi spre vineri, două avioane de luptă F-16, după ce radarele au detectat roiuri de drone rusești îndreptându-se spre porturile ucrainene de la Dunăre, aproape de granița României. Locuitorii din județul Tulcea au primit mesaje RO-Alert și au fost sfătuiți să rămână în case.

Alerta s-a dat în jurul orei 01:00 în noaptea de joi spre vineri, în momentul în care radarele armate au detectat roiuri de drone care se îndreptau către porturile ucrainene de la Dunăre, fiind astfel un pericol pentru localitățile din România aflate lângă frontiera cu Ucraina.

Armata a ridicat două avioane de luptă F-16, care au decolat de la Baza Aeriană de la Fetești și au plecat către nordul județului Tulcea.

În paralel, oamenii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert în care erau sfătuiți să rămână în case, să fie foarte atenți, pentru că exista riscul ca bucăți din dronă să se prăbușească pe teritoriul României.

„În jurul orei 1 şi 25 de minute a fost transmis un mesaj RO-Alert pe zona de nord a judeţului Tulcea”, a transmis ISU Tulcea.

Nu au fost inregistrate apeluri care să anunţe căderi de obiecte din spaţiul aerian ori alte situaţii de urgenţă, au mai precizat autoritățile. 

„A fost înregistrat doar un apel din apropierea municipiului Tulcea care a cerut informaţii suplimentare despre sunetele provocate explozii”, a mai transmis instituţia.

Misiunea a durat aproape două ore, timp în care piloții militari au stat în permanență în aer și au supravegheat zona.

„Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național. Aeronavele au revenit în bază și au aterizat în siguranță la ora 3.15”, a transmis și MApN într-un comunicat. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
1
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
masina pentru examinare auto
2
Schimbări pentru șoferi: trecerea între categorii de permise poate fi făcută fără examen...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
3
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
Parada militară la Moscova
4
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie. Rezultatele surprinzătoare...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
5
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Digi Sport
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
odesa, ukraina
Ucraina spune că e posibil ca Rusia să îi atace obiectivele energetice cu ajutorul sateliților chinezi. Zelenski: „Există corelații”
Conference “Resilience and European Future of Sumy Region” in Kyiv
Pagubele provocate de Rusia pe Dunăre, documentate într-un registru special. România susține inițiativa
zaharova
Rusia despre blocada americană asupra Venezuelei: „Pirateria este reînviată”. După care urmează apeluri la „înțelepciunea” lui Trump
Fumul provocat de atacul asupra rafinăriei Foto captură video
Ucraina a lovit un important port petrolier rus, provocând un incendiu vizibil din spațiu
photo-collage.png - 2025-10-12T180649.501
„Rusia sub Vladimir Putin este mai puţin stabilă decât Uniunea Sovietică. Un stat organizat pe principii mafiote” (istoric rus)
Recomandările redacţiei
oameni cu caciula pe strada
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza...
Volodimir Zelenski și Donald Trump
Zelenski anunță o întâlnire cu Donald Trump. Kievul mizează pe un...
Jandarmeria Romana
Scandal la primele ore ale dimineții, la intrarea în Mamaia. Șase...
donald trump in biroul oval
Armata SUA a lovit ţinte ISIS în Nigeria, anunță Donald Trump...
Ultimele știri
Cum scapă rușii de sancțiunile UE folosind documente românești (Le Monde)
Detalii tulburătoare despre moartea lui Rob și Michele Reiner. Doi dintre copiii lor au anunțat că pregătesc o slujbă de comemorare
Dictatorul Coreei de Nord anunță continuarea dezvoltării rachetelor în următorii cinci ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Crăciunul pune capăt haosului. Trei zodii sunt favorizate de astre și vor avea noroc din plin
Cancan
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Fanatik.ro
Ce afacere au dezvoltat tatăl lui Gigi și Giovanni Becali: “1,5 lei gogoașa! Se vindeau ca la balamuc”
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
Adevărul
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro pentru orice femeie...
Playtech
Locul de pe Pământ unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din istorie. Zăpada a acoperit clădirile...
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Italienii anunță marea lovitură a perioadei de MERCATO: Radu Drăgușin, la un gigant din Serie A
Pro FM
Cât câștigă Mariah Carey în fiecare Crăciun. Milioanele generate anual de „All I Want for Christmas Is You”
Film Now
Kate Winslet susține că i s-a spus să se mulțumească cu „roluri de fată grasă” pentru a deveni actriță...
Adevarul
Visul italian din Toscana, la preț de garsonieră în Cluj. Domeniul are o vilă istorică, piscină, livadă de...
Newsweek
Ce sumă infimă iei la pensie dacă ai muncit pe 3.500 lei net timp de 30 ani? Ce a pățit un pensionar
Digi FM
Doliu în folclorul românesc în prima zi de Crăciun. Interpretul de muzică populară Ion Drăgan a murit la 54...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
A cincea soție a lui James Cameron, detalii despre viața lor în Noua Zeelandă: "Suntem noi doi prin casă, în...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...