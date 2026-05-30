Estonia ia în calcul recrutarea obligatorie a femeilor, din cauza climatului tot mai tensionat pe flancul estic al NATO

Soldat din Estonia. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Estonia ar putea fi nevoită să introducă serviciul militar obligatoriu pentru femei în următorii 15 ani, a declarat un oficial din domeniul apărării, invocând scăderea drastică a natalității în rândul bărbaților, care ar face ca această țară membră a NATO să nu mai poată să-și acopere nevoile de apărare doar cu personal masculin, scrie TVPWorld.

Anu Rannaveski, șefa Agenției pentru Resurse de Apărare din Estonia – organismul de stat responsabil cu gestionarea recrutării – a declarat că scăderea numărului de tineri care ating vârsta de înrolare ar putea face ca statul baltic să nu poată îndeplini obiectivele privind efectivele militare prevăzute în planurile sale de apărare pe termen lung până în 2040.

„Până în 2040, problema va fi deja foarte clară: nu vom putea ocupa 4.100 de locuri”, a declarat ea pentru postul public de televiziune estonian ERR.

Cifra se referă la recrutarea anuală planificată de Estonia în cadrul strategiei sale de apărare națională pe termen lung, care vizează menținerea forțelor de rezervă ale țării în timp de război, pe fondul creșterii preocupărilor de securitate pe flancul estic al NATO.

Țara cu 1,3 milioane de locuitori se bazează în prezent pe serviciul militar obligatoriu pentru bărbați, în timp ce femeile se pot înrola voluntar. Dar Rannaveski a spus că tendințele demografice îi obligă din ce în ce mai mult pe factorii de decizie să ia în considerare extinderea recrutării la femei.

„Dacă în generațiile anterioare se nășteau până la 15.000 de băieți în fiecare an, acest număr a scăzut la 4.000–5.000”, a spus ea.

Rannaveski a afirmat că Estonia dispune încă de suficienți tineri eligibili pentru a menține sistemul actual pe termen scurt, dar a adăugat că autoritățile trebuie să se pregătească deja pentru ceea ce va urma, având în vedere că natalitatea continuă să scadă drastic.

„Sper cu siguranță că întrebarea este mai degrabă când, nu dacă”, a spus ea, referindu-se la recrutarea obligatorie a femeilor. Ea a adăugat că „fiecare cetățean estonian are datoria de a apăra independența Estoniei”.

Estonia, una dintre statele de pe linia frontului ale NATO care se învecinează cu Rusia, și-a consolidat poziția de apărare de când Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Mai multe țări europene au introdus deja serviciul militar obligatoriu pentru femei sau se îndreaptă spre sisteme de recrutare neutre din punct de vedere al genului.

În 2015, Norvegia a devenit primul membru NATO care a adoptat recrutarea neutră din punct de vedere al genului, urmată de Suedia în 2017. Danemarca a început să includă femeile în sistemul său de recrutare începând din acest an, în timp ce Letonia a indicat că serviciul obligatoriu pentru femei ar putea începe în jurul anului 2028.

Între timp, Polonia a înregistrat o creștere bruscă a numărului de femei care s-au înrolat în forțele sale armate în ultimii ani. Femeile reprezintă acum aproximativ 17% din armata poloneză, față de mai puțin de 5% în urmă cu un deceniu, deși serviciul militar rămâne voluntar pentru ele.

 

