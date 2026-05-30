Rusia acuză că drone Ucrainene ar fi lovit un port și un depozit de petrol în regiunile Rostov și Krasnodar

Un membru al Armatei ruse poartă un ecuson cu imaginea președintelui rus Vladimir Putin. Foto: Reuters

Drone ucrainene au lovit în cursul nopţii un petrolier în portul Taganrog şi un depozit de petrol în oraşul Armavir, au declarat sâmbătă autorităţile din regiunile Rostov şi Krasnodar din sudul Rusiei, potrivit Reuters.

Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a scris pe Telegram că incendiile izbucnite pe petrolier şi în portul Taganro au fost stinse, fără a se raporta nicio deversare de petrol. Două persoane au fost rănite, a adăugat el.

Primarul Svetlana Kambulova a declarat că starea de urgenţă locală, introdusă pe 27 mai în acest oraş cu aproximativ 240.000 de locuitori, a fost prelungită.

În regiunea vecină Krasnodar, autorităţile din Armavir, oraş cu o populaţie de 185.000 de locuitori, au declarat că un incendiu la un depozit de petrol din zona industrială a fost adus sub control şi că nu există răniţi.

Guvernatorul din Rostov a afirmat că aproape 50 de drone au fost doborâte, fiind raportate atacuri în toată regiunea.

În afara oraşului Taganrog au fost semnalate doar pagube minore, a precizat el.

Editor : I.B.

