Noi informații ies la iveală în cazul băiatului care a murit la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Medicul care era de gardă nu a completat foile de observație cu toate datele necesare, arată raportul Comisiei de cercetare disciplinară. În aceste concluzii nu scrie nimic însă despre medicul chirurg care a refuzat operația copilului în vârstă de 16 ani.

Conform documentului, medicul nu a trecut în fișa pacientului toate datele necesare, inclusiv temperatura acestuia, data și ora solicitării consulturilor de specialitate, cum ar fi cele pentru neurologie și cardiologie şi nu i-a informat pe medicii de gardă din cele două specialităţi asupra stării pacientului.

Managerul spitalului va decide, joi, 19 decembrie, măsurile disciplinare care se impun, pe baza raportului primit.

Spitalul Judeţean Târgu Jiu a anunţat, miercuri, 18 decembrie, că managerului unităţii medicale i-a fost transmis raportul Comisiei de cercetare în cazul pacientului minor decedat în UPU.



Comisia de cercetare disciplinară a constatat că angajata UPU-SMURD din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu „nu a consemnat în fişa UPU a pacientului DMA, temperatura pacientului, data şi ora solicitării consultului de chirurgie, neconsemnând solicitările de consult nici în specialităţile neurologie, cardiologie, neinformând medicii de gardă din cele două specialităţi aflaţi într-o altă locaţie la aproximativ doi kilometri de UPU, telefonic, asupra stării pacientului şi solicitarea de efectuare a acestora. Medicii din cele două specialităţi au declarat că membrii echipajului SAJ Gorj i-au informat că trebuie să efectueze consulturile”, arată reprezentanţii Spitalului Judeţean Târgu Jiu.



Conform sursei citate, „medicul responsabil de tură şi asistentul responsabil de tură sunt obligaţi să consemneze în raport toate problemele din timpul gărzii care afectează mersul normal al activităţii, indiferent de natura acestora. Medicul-şef al UPU sau CPU va fi informat telefonic dacă problemele apărute sunt sau au fost de natură să pună în pericol viaţa unui pacient sau să afecteze grav funcţionalitatea UPU sau CPU”.



De asemenea, raportul precizează că medicul a încălcat atribuţiile şi sarcinile specifice din fişa postului, care arată, la punctul 9: „completează împreună cu restul medicilor de gardă, fişele pacienţilor aflaţi în UPU-SMURD şi completează toate formularele necesare, în scris sau pe calculator”, atribuţie efectuată în mod defectuos.



Medicul din cadrul UPU-SMURD este acuzat că și-a încălcat atribuţiile, și anume „informarea corectă şi promptă a medicului responsabil de gardă, a medicului şef sau a locţiitorului acestuia asupra tuturor problemelor ivite în timpul gărzii şi care au influenţă asupra derulării normale a activităţii, inclusiv cele legate de personal, indiferent dacă au fost rezolvate sau nu”.



Comisia de anchetă a stabilit că medicul responsabil de tură în acea gardă era medicul şef UPU-SMURD, care în declaraţia prezentată comisiei de cercetare disciplinară a afirmat: „Nu am fost solicitată de dr. C. P. L. V. nici din punct de vedere medical şi nici administrativ în gestionarea cazului”.



Comisia de cercetare disciplinară a precizat că nu are calitatea de a se pronunţa cu privire la cauza decesului, aceasta urmând să fie stabilită şi comunicată de SML Gorj, şi nici asupra pronunţării cu privire la malpraxis, pentru aceasta existând comisii la nivelul DSP Gorj şi Colegiul Medicilor Gorj.



„De precizat că, în medicină, afecţiunile acute, tablourile clinice acute la prezentarea pacientului nu permit întotdeauna recunoaşterea imediată a extensiei finale, a evoluţiei bolii, în contextul unei prime prezentări de urgenţă. În baza Raportului înaintat de către comisia de cercetare disciplinară, managerul unităţii sanitare va decide, în cursul zilei de mâine, 19.12.2024, măsurile disciplinare care se impun în acest caz”, a mai transmis Spitalul Judeţean Târgu Jiu.



Un adolescent în vârstă de 16 ani a murit la câteva ore după ce a fost dus la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu, reprezentanţii unităţii medicale anunţând Poliţia.

Surse judiciare spun că băiatul suferea de o boală rară şi nu simţea durerea. Poliţiştii fac verificări pentru stabilirea împrejurărilor decesului tânărului. La rândul său, managerul SJU a dispus realizarea unei anchete disciplinare, în acest caz fiind sesizate şi Direcţia de Sănătate Publică (DSP), Colegiul Medicilor Gorj şi Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS).



Chirurgul care era de gardă şi care nu a intervenit pentru a-l opera pe adolescent a fost sancţionat contravenţional cu 3.000 de lei, pentru nerespectarea articolului 163 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Actul normativ prevede că persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 şi 21 de ani pot beneficia de servicii medicale în orice unitate sanitară. Medicul amendat este chirurgul Valentin Neagu.



Al doilea medic amendat tot cu 3.000 de lei este medicul de gardă de la Unitatea de Primiri Urgenţe care l-a primit pe copil. Acesta a fost amendat pentru nerespectarea Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1706/2007. Concret, în fişa UPU a pacientului s-a constatat că erau date incomplete, nefiind trecute orele la care pacientul s-a prezentat la spital şi la care a fost solicitată ambulanţa.



Medicul din UPU amendat este Liliana Puiu Crăciun, care în trecut a fost găsită vinovată pentru decesul unei paciente şi a avut interdicţia temporară de a profesa. După expirarea interdicţiei, ea s-a întors în spital.

Editor : Ș.A.