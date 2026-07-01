O maşină de poliţie aflată în misiune a fost implicată într-un accident rutier în Năvodari

O maşină de poliţie aflată în misiune a fost implicată miercuri după-amiază într-un accident rutier produs la Năvodari, în judeţul Constanţa. În urma evenimentului nu au fost persoane rănite.

Accidentul s-a produs, miercuri, în jurul orei 15.30, în Năvodari, potrivit News.ro. În eveniment au fost implicate un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani şi o maşină de poliţie, în care se aflau doi poliţişti.

„Menţionăm faptul că autospeciala de poliţie se afla în misiune, deplasându-se în regim prioritar, cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune. Cei doi conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa.

Ei au menţionat că în urma accidentului rutier s-au înregistrat doar pagube materiale.

Editor : M.B.