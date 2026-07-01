Live TV

O maşină de poliţie aflată în misiune a fost implicată într-un accident rutier în Năvodari

Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

O maşină de poliţie aflată în misiune a fost implicată miercuri după-amiază într-un accident rutier produs la Năvodari, în judeţul Constanţa. În urma evenimentului nu au fost persoane rănite.

Accidentul s-a produs, miercuri, în jurul orei 15.30, în Năvodari, potrivit News.ro. În eveniment au fost implicate un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani şi o maşină de poliţie, în care se aflau doi poliţişti.

„Menţionăm faptul că autospeciala de poliţie se afla în misiune, deplasându-se în regim prioritar, cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune. Cei doi conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa.

Ei au menţionat că în urma accidentului rutier s-au înregistrat doar pagube materiale.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
2
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
nicusor dan face declaratii
3
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Vadim Ermolaev
4
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Ploaie torentiala si rafale puternice de vant pe durata unei avertizari meteorologice de cod portocaliu, Timisoara, 23 iunie 2026
5
Noi alerte de furtuni și caniculă: ANM a emis cod portocaliu și galben. Temperaturi de...
FOTO Lia Olguța Vasilescu a publicat imaginile și a făcut anunțul
Digi Sport
FOTO Lia Olguța Vasilescu a publicat imaginile și a făcut anunțul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barbat agresor
Un bărbat din Brașov a fost arestat după ce și-a bătut partenera. Incidentul, filmat de un localnic
benzinarie - Kaliningrad
Criza de combustibil din Rusia se agravează. Poliția a fost mobilizată pentru a gestiona cozile de la benzinăriile din Irkuțk
dna-flagrant
Un comisar șef de Poliție din Buzău a fost prins în flagrant de DNA. Metoda prin care ar fi ajutat un condamnat la închisoare
masina de politie
Jaf de 2 milioane de euro în Corbeanca. Suspecții, un bărbat care a fost arestat preventiv și fiica lui plasată sub control judiciar
polițist și uniforma de polițist
Focuri de armă în centrul Capitalei. Polițiștii au prins doi traficanți de droguri
Recomandările redacţiei
ilie bolojan in parlament
Soluția propusă de Ilie Bolojan pentru criza politică: „E greu de...
sigla sri
Cetățean străin, expulzat din România. SRI afirmă că era în stadiu...
BUCURESTI - ROMEXPO - CONGRES EXTRAORDINAL PNL - 21 IUN 2026
Decizia prin care PNL a convocat Congresul Extraordinar a fost...
nori de furtuna
Avertizări Cod Roșu de furtuni violente în mai multe regiuni ale...
Ultimele știri
Polițiști din Venezuela au fost prinși că furau bani din ruinele unei clădiri prăbușite la cutremur. Furia oamenilor e în creștere
Viorel Pașca și familia lui au fost reținuți de procurori în dosarul azilelor ilegale. Ce a găsit DIICOT la percheziții
Ambasadorul SUA la NATO: Revizuirea prezenţei militare americane în Europa ţine cont de ameninţări. „Este o evaluare strict militară”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Cea mai frumoasă fată din lume”, azi milionară. Cum a ajuns Thylane Blondeau să aibă o avere de 4,2 milioane...
Cancan
Ce AVERE au de împărțit Ileana Sterp și Daniel Aloman. Ce bunuri dețin cei doi, de fapt
Fanatik.ro
Transfer de 1,5 milioane de euro la Universitatea Craiova! Simon Elisor a fost prezentat oficial de campioana...
editiadedimineata.ro
Italia: patru suspecți, reținuți în cazul atacului cu bombă împotriva unui jurnalist
Fanatik.ro
Mesajul primit de soția unui celebru fotbalist înainte de meciul dintre Anglia și RD Congo din Cupa Mondială...
Adevărul
Avertisment fără precedent al unui general NATO: „Ucraina doboară 600-700 de drone pe seară. Fără pregătire...
Playtech
Declarația de avere a lui Nicușor Dan. Detaliul din conturi care atrage atenţia, ce bunuri deţine preşedintele
Digi FM
Subiecte BAC Istorie 2026. Eseu despre evoluția politică a României în a doua jumătate a secolului XX
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ultimele clipe ale lui Radu Mărginean în viață: "Era întins pe iarbă și cu fața vineție! Doamne, Dumnezeule"
Pro FM
Shania Twain, criticată dur de fani: „Nu avea nevoie de așa ceva, unele alegeri sunt greu de înțeles!”...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Demi Moore, salariu de sute de mii de dolari pe episod. Câți bani încasează pentru rolul interpretat într-un...
Adevarul
Pericolul ascuns de pe litoralul românesc. Avertismentul unui paleoclimatolog despre mările Terrei
Newsweek
Ce pensie frumoasă a primit o pensionară după 37 de ani munciți. De ce a luat și 1.000 lei bonus?
Digi FM
VIDEO "Uitați ce e în cartierul nostru de lux". Anca Serea și fiica ei au plecat din casă desculțe, prin apă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organism când suntem stresați. Sângele își schimbă structura în doar câteva minute
Digi Animal World
Fetiță de 6 ani, mușcată de un liliac turbat în timp ce se cățăra într-un copac: „Am tot strigat după ajutor”
Film Now
Melanie Griffith dezvăluie de ce s-a destrămat căsnicia cu Antonio Banderas: „M-am simțit blocată!” Ce spune...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...