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Video Carambol cu șapte maşini pe A2, în judeţul Constanţa. Traficul rutier a fost restricţionat pe sensul spre București

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accident a2
Foto: Digi24
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Şapte mașini au fost implicate luni într-un carambol pe autostrada A2, în zona localităţii Valea Dacilor, judeţul Constanţa. Nu sunt victime, dar circulaţia rutieră este restricţionată pe sensul spre Bucureşti, iar valorile de trafic sunt ridicate.

Este vorba despre o tamponare în lanț pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 190, în zona Medgidia din județul Constanța. Șapte autoturisme au fost implicate. Temporar s-a circulat pe o singură bandă, până când polițiștii au terminat cercetarea la fața locului și, din fericire, nu vorbim despre victime.

Încă de dimineață, sensul București–Constanța al Autostrăzii Soarelui este aglomerat pe mai multe sectoare, iar de la ieșirea de pe autostradă, pe DN39, se circulă greu, bară la bară, de la Agigea, dar și între cele două Eforii, Eforie Nord și Eforie Sud.

Este un semn că sunt mulți turiști care merg pe litoral. La fel s-a întâmpla și în weekendul care tocmai s-a încheiat. Traficul a fost de coșmar pe anumite porțiuni, unde s-a circulat bară la bară.

Editor : M.B.

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