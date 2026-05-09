Palatul Victoria, iluminat sâmbătă în culorile Uniunii Europene. Mesajul Guvernului de 9 mai

Guvernul României celebrează, sâmbătă, Ziua Europei, prin iluminarea Palatului Victoria în culorile Uniunii Europene. „Prin acest gest simbolic, reconfirmăm apartenenţa noastră la familia europeană şi angajamentul ferm de a apăra în continuare valorile şi principiile europene”, a transmis Executivul.

„Construită pe fundamentul idealurilor de pace, solidaritate şi dezvoltare economică, a căror relevanţă este şi astăzi puternică, Uniunea rămâne comunitatea noastră care îşi indreaptă eforturile către asigurarea prosperităţii şi securităţii cetăţenilor săi”, arată Guvernul, sâmbătă, într-un comunicat de presă citat de News.ro.

Potrivit sursei citate, la 19 ani de la momentul aderării, românii simt beneficiile apartenenţiei la Uniunea Europeană, cu un impact vizibil asupra calităţii vieţii şi a dezvoltării comunităţilor în care trăiesc. România este astăzi mai puternică, mai sigură, are mai multe oportunităţi de dezvoltare şi progres pentru că este membră a Uniunii Europene.

„Uniunea este un proiect comun în continuă dinamică şi supus provocărilor. Ca parte a Uniunii Europene, avem o resposabilitate pentru cetăţenii noştri, să rămânem dedicaţi efortului comun pentru o Europă unită, o economie mai competitivă şi un continent mai sigur. O Uniune care ascultă vocea oamenilor şi care garantează un viitor mai bun pentru generaţiile ce vor veni. La mulţi ani tuturor cetăţenilor europeni! La mulţi ani, Uniunea Europeană La mulţi ani, România!”, scrie în comunicat.

