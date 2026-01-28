Incendiu la un hotel de cinci stele din Courchevel 1850, Franța. Peste 80 de persoane au fost evacuate

Un incendiu a izbucnit marţi seara la acoperişul Hotelului Grandes Alpes din Courchevel 1850, anunţă pe Facebook prefectura din Savoie, relatează AFP.

„O intervenţie a pompierilor este în curs”, anunţă într-un scurt comunicat prefectura.

Incendiul a izbucnit marţi seara, către ora locală 19.00 (20.00, ora României), potrivit aceleiaşi surse.

În total, 83 de persoane au fost evacuate din hotelul de cinci stele, celebru în staţiunea din Savoie.

„Nu există răniţi în acest stadiu”, precizează prefectura, care cere „să se evite sectorul şi să se faciliteze trecerea vehiculelor de salvare”.

Incendiul nu fusese încă stins marţi noaptea, la ora locală 22.00 (23.00, ora României - n.red.)), notează AFP, citată de News.ro.

Cauza incendiului este încă necunoscută.

Cotidianul local Dauphiné Libéré scrie că aproximativ 60 de pompieri interveau împotriva incendiului de la hotel.

Potrivit ICI, clienţii care se aflau în hotel au fost primiţi în alte hoteluri din zonă.

Primarul staţiunii, Jean-Yves Pachod, a evocat o „frumoasă solidaritate” în favoarea sinistraţilor.

