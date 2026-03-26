Mihai Fifor îl atacă din nou pe premierul Bolojan: „Miracolul de la Bihor” trebuie să plece

Mihai Fifor: FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Preşedintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, spune că, la consultarea internă din 20 aprilie, filiala judeţeană a partidului „va reitera fără echivoc votul dat în decembrie: miracolul de la Bihor trebuie să plece”, cu referire la premierul Ilie Bolojan. Declarația vine în condițiile în care preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că data de 20 aprilie a fost stabilită pentru consultarea internă cu privire la ieşirea sau nu de la guvernare.

„Ajunge cu haiducia de rit nou în care, în numele 'reformei', luăm de la sărmani ca să dăm la protejaţi”, a scris pe Facebook Fifor, un critic vocal al PNL și al premierului.

„România, în zodia Bolojan retrograd, alunecă vizibil din rău în mai rău. O ţară întreagă a devenit victima unei austerităţi oarbe şi a unui stil de guvernare rigid, rece, desprins complet de realitate. Apostolul austerităţii îşi sacrifică propriii cetăţeni cu o încăpăţânare aproape cinică, în timp ce economia scârţâie din toate încheieturile”, susține deputatul PSD.

Fifor mai spune că premierul „a întârziat luni de zile măsurile de relansare economică”.

„A ţinut bugetul captiv într-un joc periculos de orgolii şi indecizie. Iar acum continuă să tergiverseze decizii esenţiale care ar putea opri spirala scumpirilor. Nu este doar incompetenţă. Este o formă de guvernare care produce efecte directe şi dureroase în viaţa oamenilor”, a mai scris preşedintele PSD Arad.

Atacurile PSD la adresa partenerilor de coaliție s-au înmulțit în ultima vreme. Astăzi, Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, căreia i-a transmis că PSD a început un referendum intern pentru a analiza ieșirea sau nu de la guvernare. Liderul PSD a profitat de ocazie pentru un nou atac la adresa Guvernului și i-a transmis președintei Parlamentului European că partidul premierului Ilie Bolojan se apropie de extremiști.

Metsola a scris însă pe Facebook, după întâlnirea cu Grindeanu, că a „subliniat nevoia de stabilitate și unitate” în Europa.

