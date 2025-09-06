Live TV

Polițist înjunghiat la Spitalul din Lupeni, în timpul unei intervenții. Atacatorul, imobilizat de agenți

politist
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Un polițist din Lupeni, județul Hunedoara, a fost rănit sâmbătă după ce a fost înjunghiat cu un cuțit chiar pe scările Spitalului din municipiu. Incidentul a avut loc în timpul unei intervenții pentru aplanarea unui conflict, iar agresorul a fost imobilizat și dus la Poliție, potrivit News.ro.

Intervenţia Poliţiei a avut loc sâmbătă, în jurul orei 11:10, la Spitalul din Lupeni. Poliţistul, care este angajat în cadrul Poliţiei Municipiului Lupeni a fost rănit de un bărbat care devenise agresiv şi pe care a încercat să îl calmeze.

„Conflictul a izbucnit după ce concubinul unei tinere internate în spital împreună cu fiica lor în vârstă de un an, a venit la vizită. Tatăl tinerei, un bărbat de 49 de ani, din Lupeni, a presupus că fiica sa ar fi fost agresată de concubin şi a decis să îşi facă dreptate. În urma acestei interpretări, l-a atacat pe concubinul tinerei cu un cuţit, chiar pe scările de la intrarea în unitatea medicală. Unul dintre poliţiştii prezenţi la intervenţie, un agent în vârstă de 34 de ani, a reacţionat prompt şi s-a poziţionat între cei doi bărbaţi, pentru a preveni o tragedie. În timpul altercaţiei, poliţistul a fost înjunghiat în coapsa dreaptă”, au transmis polițiștii.

Agentul a rămas conştient, iar cadrele medicale din spital l-au preluat, pentru a-i acorda îngrijiri.

Bărbatul de 49 de ani care l-a atacat pe agent cu cuţitul a fost imobilizat şi condus la sediul Poliţiei. Pe numele lui a fost deschis dosar penal care vizează comiterea infracţiunii de ultraj, cercetările desfăşurându-se sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroşani.

