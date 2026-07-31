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Pană majoră de curent în Sibiu: Mai multe localități nu au electricitate, activitatea Spitalului Judeţean este afectată

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hol de spital cam bantuit - captura
Foto: Digi24
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Mai multe localităţi din judeţul Sibiu şi zeci de străzi din municipiul reşedinţă de judeţ au rămas fără curent electric vineri, din cauza unei defecţiuni, al cărei termen de remediere este momentan greu de estimat de către Distribuţie Energie Electrică România. Din cauza lipsei de curent, activitatea Spitalului Judeţean Sibiu este afectată.

„Din cauza unei pene de curent care afectează întregul municipiu Sibiu, activitatea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu este temporar afectată. Echipele furnizorului de energie şi cele tehnice lucrează pentru remedierea situaţiei”, au anunţat, vineri după-amiază, oficialii Spitalului Judeţean Sibiu, citați de News.ro.

Potrivit acestora, activitatea Compartimentului de Radiologie din cadrul UPU este afectată, întrucât aparatura necesită un consum ridicat de energie electrică.

„Serviciile medicale de urgenţă sunt asigurate în continuare, conform procedurilor în vigoare, fiind luate toate măsurile necesare pentru siguranţa pacienţilor. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi vă mulţumim pentru înţelegere”, au mai transmis ficialii spitalului.

Potrivitsite-ului Distribuţie Energie Electrică România, sunt afectate localităţile Şura Mare, Şlimnic, Hamba, dar şi zeci de străzi din municipiul Sibiu.

„Termen remediere momentan indisponibil”, este anunţul companiei.

Editor : M.B.

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