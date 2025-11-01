Postul Nașterii Domnului 2025: Ce alimente sunt interzise pentru 40 de zile. Cum explică preotul perioada de pregătire până la Crăciun

Postul Nașterii Domnului, cunoscut în tradiția populară drept Postul Crăciunului, este una dintre cele mai importante etape de pregătire din calendarul bisericii ortodoxe. Este un timp al curățirii sufletești și trupești, în care credincioșii se apropie, prin rugăciune și cumpătare, de sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos - momentul în care întreaga lume creștină celebrează venirea Fiului lui Dumnezeu.

Postul Crăciunului marchează începutul pregătirilor spirituale pentru una dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății. Timp de 40 de zile, credincioșii se dedică închinării și cumpătării, pentru a întâmpina cu bucurie și pace Nașterea Domnului.

Îndemnul preotului pentru zilele din Postul Nașterii Domnului

„Scopul principal al postului nu constă numai în abținerea de la anumite alimente, ci în curățirea sufletului și a trupului, pregătindu-ne să primim pe Mântuitorul Iisus Hristos. Această perioadă este dedicată rugăciunii, citirii Sfintei Scripturi și meditației asupra semnificației Nașterii Domnului.

Postul ne încurajează, de asemenea, să facem fapte milostive. Credincioșii sunt chemați să fie atenți la cei aflați în dificultate și să ofere sprijin celor nevoiași, singuri sau întristați. Chiar și gesturile mici - un cuvânt bun, o mână de ajutor sau un zâmbet - sunt daruri spirituale care ne apropie de Dumnezeu.

Această perioadă oferă oamenilor și ocazia de a reflecta asupra propriei vieți, de a se împăca cu semenii și de a trăi cu mai multă iubire și răbdare. Recomand tuturor să participe la slujbele bisericești și la Sfânta Împărtășanie, pentru a-și întări relația cu Dumnezeu. Prin rugăciune și milostenie, credincioșii pot trăi adevărata bucurie a Nașterii Domnului și își pot pregăti sufletul să primească darul suprem al lui Dumnezeu: pe Hristos, care vine în lume pentru mântuirea tuturor.”, a explicat pentru Digi24.ro Părintele Gabriel Cazacu

Ce alimente nu se consumă în postul Crăciunului

Potrivit rânduielilor bisericești, în Postul Crăciunului nu se consumă carne sau alte produse de origine animală, brânzeturi, lapte, ouă ori produse derivate din acestea. Sunt permise, însă, legume, fructe, semințe, cereale și produsele din plante. Uleiul, vinul și peștele se pot consuma doar în zilele cu dezlegare, conform tipicului bisericesc.

Postul Crăciunului 2025

Postul Nașterii Domnului, cunoscut și ca Postul Crăciunului, a fost instituit în secolele IV–V, mai târziu decât cel al Sfintelor Paști. Este considerat o perioadă a cumpătării și pocăinței, însă mai blândă decât postul pascal. Această etapă de pregătire îmbină ascultarea și reculegerea cu milostenia și fapta bună, așa cum reiese din învățăturile Evangheliilor.

Postul Crăciunului simbolizează așteptarea îndelungată a patriarhilor și drepților din Vechiul Testament, care au trăit în nădejdea venirii lui Mesia, Mântuitorul lumii. Prin durata sa de 40 de zile, acest post amintește și de postul lui Moise pe Muntele Sinai, când profetul a așteptat primirea cuvintelor lui Dumnezeu (Decalogul) gravate pe Tablele Legii (lespezi de piatra pe care erau scrise cele Zece Porunci). Durata Postului Nașterii Domnului a fost oficial stabilită în anul 1166, în cadrul Sinodului de la Constantinopol, prezidat de patriarhul Luca Hrisoveghi.

Postul Nașterii Domnului începe la data de 15 noiembrie și se încheie în ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie. Lăsatul secului are loc, în mod tradițional, pe 14 noiembrie. Totuși, dacă această zi coincide cu o zi de miercuri sau vineri, cu zile de post stabilite deja prin rânduială bisericească, postul începe cu o zi mai devreme.

