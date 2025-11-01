Live TV

Postul Nașterii Domnului 2025: Ce alimente sunt interzise pentru 40 de zile. Cum explică preotul perioada de pregătire până la Crăciun

Data publicării:
Postul Crăciunului 2025. Foto Getty Images
Postul Crăciunului 2025. Foto Getty Images
Din articol
Îndemnul preotului pentru zilele din Postul Nașterii Domnului Ce alimente nu se consumă în postul Crăciunului Postul Crăciunului 2025

Postul Nașterii Domnului, cunoscut în tradiția populară drept Postul Crăciunului, este una dintre cele mai importante etape de pregătire din calendarul bisericii ortodoxe. Este un timp al curățirii sufletești și trupești, în care credincioșii se apropie, prin rugăciune și cumpătare, de sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos - momentul în care întreaga lume creștină celebrează venirea Fiului lui Dumnezeu.

Postul Crăciunului marchează începutul pregătirilor spirituale pentru una dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății. Timp de 40 de zile, credincioșii se dedică închinării și cumpătării, pentru a întâmpina cu bucurie și pace Nașterea Domnului.

Îndemnul preotului pentru zilele din Postul Nașterii Domnului

„Scopul principal al postului nu constă numai în abținerea de la anumite alimente, ci în curățirea sufletului și a trupului, pregătindu-ne să primim pe Mântuitorul Iisus Hristos. Această perioadă este dedicată rugăciunii, citirii Sfintei Scripturi și meditației asupra semnificației Nașterii Domnului.

Postul ne încurajează, de asemenea, să facem fapte milostive. Credincioșii sunt chemați să fie atenți la cei aflați în dificultate și să ofere sprijin celor nevoiași, singuri sau întristați. Chiar și gesturile mici - un cuvânt bun, o mână de ajutor sau un zâmbet - sunt daruri spirituale care ne apropie de Dumnezeu.

Această perioadă oferă oamenilor și ocazia de a reflecta asupra propriei vieți, de a se împăca cu semenii și de a trăi cu mai multă iubire și răbdare. Recomand tuturor să participe la slujbele bisericești și la Sfânta Împărtășanie, pentru a-și întări relația cu Dumnezeu. Prin rugăciune și milostenie, credincioșii pot trăi adevărata bucurie a Nașterii Domnului și își pot pregăti sufletul să primească darul suprem al lui Dumnezeu: pe Hristos, care vine în lume pentru mântuirea tuturor.”, a explicat pentru Digi24.ro Părintele Gabriel Cazacu

Ce alimente nu se consumă în postul Crăciunului

Potrivit rânduielilor bisericești, în Postul Crăciunului nu se consumă carne sau alte produse de origine animală, brânzeturi, lapte, ouă ori produse derivate din acestea. Sunt permise, însă, legume, fructe, semințe, cereale și produsele din plante. Uleiul, vinul și peștele se pot consuma doar în zilele cu dezlegare, conform tipicului bisericesc.

Postul Crăciunului 2025

Postul Nașterii Domnului, cunoscut și ca Postul Crăciunului, a fost instituit în secolele IV–V, mai târziu decât cel al Sfintelor Paști. Este considerat o perioadă a cumpătării și pocăinței, însă mai blândă decât postul pascal. Această etapă de pregătire îmbină ascultarea și reculegerea cu milostenia și fapta bună, așa cum reiese din învățăturile Evangheliilor.

Postul Crăciunului simbolizează așteptarea îndelungată a patriarhilor și drepților din Vechiul Testament, care au trăit în nădejdea venirii lui Mesia, Mântuitorul lumii. Prin durata sa de 40 de zile, acest post amintește și de postul lui Moise pe Muntele Sinai, când profetul a așteptat primirea cuvintelor lui Dumnezeu (Decalogul) gravate pe Tablele Legii (lespezi de piatra pe care erau scrise cele Zece Porunci). Durata Postului Nașterii Domnului a fost oficial stabilită în anul 1166, în cadrul Sinodului de la Constantinopol, prezidat de patriarhul Luca Hrisoveghi.

Postul Nașterii Domnului începe la data de 15 noiembrie și se încheie în ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie. Lăsatul secului are loc, în mod tradițional, pe 14 noiembrie. Totuși, dacă această zi coincide cu o zi de miercuri sau vineri, cu zile de post stabilite deja prin rânduială bisericească, postul începe cu o zi mai devreme.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
1
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
2
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum va fi vremea în...
factura la curent si bani
3
De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie termică. Cum vor arăta...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
4
Incidente la Catedrala Mântuirii Neamului. Supărați pe pauza de curățenie, oamenii care...
sondat american steag SUA mihail kogalniceanu
5
„Nu am reușit să îi ținem aici, dar ei ne-au luat fetele”. Îngrijorare la vestea plecării...
Ion Țiriac: ”Merită să stea 20 de ani după gratii”
Digi Sport
Ion Țiriac: ”Merită să stea 20 de ani după gratii”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
trupe sua avion militar
Veteranii americani critică decizia lui Trump de a retrage trupe din...
U.S. President Trump holds a cabinet meeting at the White House in Washington
Șeful spionilor americani, vizită discretă la Bruxelles. Care a fost...
trafic masini
Kilometraj manipulat, accidente nedeclarate. România, printre țările...
Președintele Putin alături de oligarhul rus Vagit Alekperov
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se...
Ultimele știri
Traficul de persoane, un fenomen alarmant. Cum se pregătește Europa pentru salvarea victimelor
„Plan de autoconservare al Casei Regale”. Motivele care l-au determinat pe regele Charles să ia măsuri dure împotriva prințului Andrew
Cazurile de depresie, cu 40% mai multe în ultimii trei ani. Mărturia dramatică a uneia dintre paciente: „Uneori, nu pot vorbi”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Postul Crăciunului 2025. Foto Getty Images
Când începe Postul Crăciunului 2025: Zile cu dezlegare la pește, potrivit calendarului ortodox
Zi de post de Înălțarea Sfintei Cruci. Foto Getty Images
De ce se ține post aspru pe 14 septembrie, de Înălțarea Sfintei Cruci. Preotul explică: „Este obligatoriu pentru români”
Postul Adormirii Maicii Domnului 2025. Foto Getty Images
Începe postul Adormirii Maicii Domnului 2025: Perioada de postire se prelungește cu o zi. Alimente interzise timp de două săptămâni
Postul Sfinților Petru și Pavel 2025. Foto Shutterstock
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2025. Ce alimente sunt interzise și când sunt zile cu dezlegare la pește
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2025. Foto Shutterstock
Lăsatul secului pentru postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2025. Cât durează perioada de pregătire spirituală pentru credincioși
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din noiembrie 2025 pentru fiecare zodie. Universul te împinge exact acolo unde trebuie...
Cancan
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
Fanatik.ro
Ea este românca despre care americanii spun că merită să apară într-un film spectaculos pe Netflix. „A fost...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Cine este milionara care i-a oferit o nouă șansă Simonei Halep. Se vorbește în toată lumea tenisului despre...
Adevărul
Țara în care cel mai cunoscut site pornografic își pierde masiv vizitatorii
Playtech
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună
Digi FM
Caz revoltător în Gorj. Doi tineri și-au vândut copilul de 3 săptămâni pentru 7.000 de euro. Ce au făcut cu...
Digi Sport
De nicăieri! Sârbii l-au făcut ”praf” pe Mutu: ”Dacă tăceai, filosof rămâneai”
Pro FM
Lili Sandu, spectaculoasă la 46 de ani. Doar în dresuri, body decoltat și pantofi cu toc cui, bruneta...
Film Now
Scandalul dintre Brad Pitt și Angelina Jolie, departe de a se fi terminat. Actorul cere instanței acces la...
Adevarul
O rachetă dezvoltată în secret de Moscova ar fi determinat retragerea SUA din tratatul INF. Arma a fost...
Newsweek
Casa de Pensii anunță bonus de 1.400 lei la pensie în noiembrie. Banii se dau după 13 noiembrie
Digi FM
Ce pensie încasează Elena Merișoreanu în 2025. Semnalul de alarmă tras de artistă: „Chiar nu vede nimeni că...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Sylvester Stallone, despre filmul în care a jucat și care „a prezis viitorul”. Pelicula face ravagii chiar și...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles