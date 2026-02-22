Live TV

cumparaturi legume
Mulți români spun că nu își permit să țină postul din cauza scumpirilor.

Credincioșii încep, de mâine, postul Paștelui, cel mai lung și mai aspru post din calendarul ortodox. Urmează șapte săptămâni fără carne, ouă și lactate. Unii au renunțat, însă, din cauza scumpirilor. Fie că își gătesc acasă sau mănâncă la restaurant, în final costurile se ridică la câteva sute de lei, săptămânal.

„Dacă membrii unei familii compusă din patru persoane vor să aibă pe masă legume proaspete timp de aproximativ două zile, atunci acești vor cheltui aproximativ 150 de lei. Castraveții costă 17 lei kilogramul, roșiile costă 16,50 de lei, iar salata verde, care este foarte căutată în această perioadă, costă 3,50 lei bucata”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc, dintr-o piață din Târgu Jiu.

Mulți români spun că nu își permit să țină postul din cauza scumpirilor.

Întrebat dacă și-ar permite financiar să țină postul Paștelui, un bărbat răspunde: „Nu. Nici nu-l țin și nici nu mi-aș permite. E foarte scump!”

„Sunt scumpe, ridicate, piperate prețurile”, spune cineva.

„Unii poate își permit, dar cu o pensie de 2.000 - 3.000 de lei, ce să faci?!”, întreabă retoric altcineva.

Și la resturante există feluri de mâncare de post. Printre ele se numără și supa cremă de legume, risotto cu brânză vegetală și burger-ul vegan. Un meniu complet de acest gen poate urca chiar și peste 300 de lei.

„Dacă nu servim o supă cremă, puteți servi un aperitiv cu legume, brânzică cu produse lactate de post, ciupercuțe și alte legume pe grătar”, ne prezintă oferta reprezentantul unui restaurant din Gorj.

„Și chiar dacă este post, oamenii se pot bucura și de preparate dulci. Spre exemplu, această prăjitură conține făină, cacao și deasupra făină vegetală. Pentru acest sortiment de 100 de grame, oamenii vor avea de plătit 9 lei”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

Credincioșii trebuie să fie atenți, însă, la cantitatea de nutrienți necesară pe zi.

„Cei care țin post trebuie să includă în meniul lor zilnic proteine de origine vegetală la fiecare masă, pentru că doar așa putem susține masa musculară și putem preveni apariția oboselii, pentru că mulți dintre cei care urmează acest tip de alimentație o resimt”, explică nutriționistul Adina Rusu.

Postul Paștelui începe pe 23 februarie și se încheie pe 11 aprilie.

