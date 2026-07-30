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O nouă tentativă de fraudă prin SMS. Cum este folosit ilegal numele unei platforme de plată a parcării și ce explicații dă Poliția

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Foto: Poliția Română
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Poliţiştii din Tulcea atrag atenţia asupra unei noi tentative de fraudă prin SMS. Potrivit surselor citate, în acest caz este folosit ilegal numele unei platforme de plată a parcării, iar cetăţenii primesc un mesaj prin care sunt anunţaţi că au taxe de parcare restante şi sunt îndemnaţi să plătească accesând un link.

„Poliţiştii atrag atenţia asupra unei noi metode de înşelăciune care circulă în această perioadă prin intermediul mesajelor SMS. De această dată, escrocii folosesc în mod fraudulos numele unei platforme de plată a parcării, încercând să convingă destinatarii că au taxe de parcare restante şi că trebuie să efectueze urgent plata accesând un link”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Tulcea.

Aceştia spun că mesajele sunt concepute astfel încât să pară credibile şi invocă existenţa unor plăţi restante, a unor penalităţi sau a unui termen limită de achitare. 
„Scopul acestora este de a determina destinatarii să acceseze link-ul din mesaj şi să introducă date personale ori bancare pe pagini false, controlate de infractori. Această metodă urmează acelaşi tipar ca alte tentative de phishing semnalate recent, inclusiv cele prin care utilizatorii erau informaţi în mod fals că au primit o amendă rutieră şi trebuie să o achite prin accesarea unui link”, a mai transmis sursa citată.

Poliţiştii au explicat cetăţenilor cum să recunoască o tentativă de phishing: mesajul creează un sentiment de urgenţă şi te îndeamnă să acţionezi imediat; conţine un link prin care se solicită efectuarea plăţii; solicită introducerea datelor personale sau bancare; expeditorul este necunoscut sau foloseşte adrese ori numere care nu aparţin companiei ori instituţiei în numele căreia pretinde că transmite mesajul.

De asemenea, poliţiştii recomandă cetăţenilor să nu acceseze link-urile primite prin SMS-uri suspecte; să nu introducă date personale sau bancare în urma accesării unor astfel de link-uri; să verifice informaţiile exclusiv prin intermediul aplicaţiilor şi site-urilor oficiale ale furnizorilor de servicii; să ştergă mesajul şi să îl raporteze ca spam.

Totodată, în cazul în care au introdus deja datele cardului bancar pe o astfel de pagină, cetăţenii sunt sfătuiţi să contacteze imediat banca pentru blocarea cardului şi să sesizeze cea mai apropiată unitate de poliţie.

Editor : Sebastian Eduard

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