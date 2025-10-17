Live TV

Video Primele audieri în cazul exploziei din Rahova. Administratorul și președintele blocului dau declarații în fața polițiștilor

Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română

Deja au loc primele audieri după explozia din cartierul Rahova. În fața polițiștilor a ajuns inclusiv administratorul blocului în care s-a produs deflagrația.

A fost deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă în cazul dezastrului din Rahova. Au început deja primele audieri. Este vorba despre administratorul blocului, președintele, dar și alte persoane, potrivit jurnalistului Digi24 Sebastian Boldea.

Este clar că inclusiv angajații de la firmele de gaze care au intervenit acolo atât ieri, cât și în această dimineață, vor fi luați la întrebări. Comitetul de bloc urmează și el să fie audiat.

Urmează, totodată, să fie audiați și martori de la fața locului și orice ar putea aduce indicii legate de vinovatul exploziei de astăzi.

Trei oameni au murit, 15 au fost răniți și sute de persoane au rămas fără un acoperiș deasupra capului, în urma deflagrației care s-a produs la un bloc de opt etaje din cartierul bucureștean Rahova.

