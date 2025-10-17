Live TV

Foto: Captură video Digi24

O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţ.

Explozia s-a produs la un bloc situat în zona Liceului „Bolintineanu”.

Bucăţi din clădire s-au desprins în urma exploziei şi au căzut lângă bloc. 

Potrivit primelor informaţii, zona a fost evacuată şi a fost creat un perimetru de siguranţă. Zeci de locatari au fost evacuaţi din locuinţe.

La ora transmiterii acestei ştiri, numeroase maşini de intervenţie se îndreaptă sau au ajuns la locul deflagraţiei, fiind declanşat Planul roşu de intervenţie. Nimeni nu mai are voie să se apropie de blocul respectiv.

Știre în curs de actualizare 

