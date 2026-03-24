O mie de mineri din Gorj au plecat spre București, unde vor protesta în fața Guvernului. În ultimele două săptămâni, sute de angajați ai Complexului Energetic Oltenia au ieșit în stradă, în speranța că vor convinge conducerea să renunțe la reducerea de personal. Două mii de angajați urmează să fie trimiși în șomaj.

- „Nu vom pleca de la București până când domnul Bolojan sau președintele țării nu vor face acel memorandum prin care salariații Complexului să rămână în continuare la serviciu, că au nevoie și muncesc, nu iau banii degeaba. Prim-ministrul României să se gândească și la familiile tuturor și nu numai, ce se întâmplă în Europa și în lume cu acel război, posibilitatea Complexului Energetic Oltenia să funcționeze și va da și iarna și noaptea și zi, oricând poate să dea energie țării. Plecând 1.800 de oameni până la 1 Mai, inclusiv, atunci în județul Gorj 1.800 de familii rămân fără o pâine pe masă”.

- „Au familii, au copii, sunt tineri și, cum am spus de atâtea ori, în loc să integrăm tinerii în muncă, îi dăm afară. Sunt cu salariile cele mai mici și pe ei vrem să îi dăm primii afară”.

- „Probabil ne așteaptă străinătatea pe noi, pe copiii noștri, pe nepoții noștri”.

Reporter: Și cum va arăta județul Gorj, dacă acești oameni pleacă?

- „Exact ca zona Petroșani: pustiu”.

