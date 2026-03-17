Live TV

A doua zi de proteste în Gorj: sute de mineri în stradă după concedierile anunțate. Trafic blocat la Târgu Jiu

Data publicării:
RAW PROTESTE MINERI GORJ ZIUA 2 170326 _8__00513
Sute de angajați ai Complexului Energetic Oltenia protestează marți, la Târgu Jiu, pentru a doua zi consecutiv, după anunțul concedierilor colective. Minerii au blocat circulația în zonă și cer explicații după decizia de a nu mai prelungi contractele pe perioadă determinată.

Minerii din Gorj au protestat și în ziua precedentă timp de aproximativ cinci ore, atât în fața companiei, cât și pe străzile municipiului Târgu Jiu. Marți, protestul a fost reluat, iar manifestanții au blocat o arteră importantă din oraș.

La fața locului sunt prezente zeci de forțe de ordine, jandarmi și polițiști, care asigură măsurile de siguranță și dirijează circulația.

Nemulțumirea principală a protestatarilor vizează concedierile anunțate în companie. Potrivit acestora, începând cu 1 aprilie, aproximativ 1.500 de angajați care au contracte pe perioadă determinată vor rămâne fără loc de muncă, iar de la 1 mai alte 300 de persoane urmează să fie disponibilizate.

Minerii spun că aceste măsuri le afectează direct traiul și acuză faptul că li s-ar fi promis anterior prelungirea contractelor.

Angajații Complexului Energetic Oltenia transmit că nu vor opri protestele până când nu vor primi explicații clare și soluții din partea autorităților.

Aceștia spun că au familii de întreținut și cer clarificări privind viitorul locurilor lor de muncă, în condițiile în care se bazau pe prelungirea contractelor și în acest an.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

