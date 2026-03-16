Video Protest al minerilor în Gorj. Trafic blocat la Tg. Jiu după ce sute de oameni au ieșit în stradă din cauza concedierilor anunțate
Sute de mineri din Gorj, angajați ai Complexului Energetic Oltenia, au ieșit luni în stradă, la Târgu Jiu, nemulțumiți de concedierile anunțate. Oamenii au blocat traficul rutier după ce, inițial, au protestat în fața sediului companiei, însă, potrivit acestora, nimeni nu a ieșit să stea de vorbă cu ei. În timpul manifestației au existat și momente tensionate între unii dintre protestatari și jandarmii aflați la fața locului.