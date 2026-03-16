Video Protest al minerilor în Gorj. Trafic blocat la Tg. Jiu după ce sute de oameni au ieșit în stradă din cauza concedierilor anunțate

RAW PROTEST MINERI TG JIU FORTEAZA CORDON 160326_00109
Protest al minerilor în Gorj. Traficul este blocat după ce sute de oameni au ieșit în stradă din cauza concedierilor anunțate.

Sute de mineri din Gorj, angajați ai Complexului Energetic Oltenia, au ieșit luni în stradă, la Târgu Jiu, nemulțumiți de concedierile anunțate. Oamenii au blocat traficul rutier după ce, inițial, au protestat în fața sediului companiei, însă, potrivit acestora, nimeni nu a ieșit să stea de vorbă cu ei. În timpul manifestației au existat și momente tensionate între unii dintre protestatari și jandarmii aflați la fața locului.

Minerii sunt nemulțumiți de planul de disponibilizări anunțat de Complexul Energetic Oltenia.

Începând cu 1 aprilie aproximativ 1.500 de oameni ar urma să rămână fără loc de muncă, iar de la 1 mai alți 300 de angajați ar urma să fie concediați.

Oamenii spun că nu au primit până acum niciun răspuns din partea autorităților și avertizează că protestele vor continua și ar putea deveni mai ample dacă situația nu va fi clarificată.

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
3
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Bogdan Ivan
4
Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4...
Donald Trump
5
Motivul pentru care lui Donald Trump ar putea să-i fie interzis accesul la Jocurile...
Te-ar putea interesa și:
poarta fabricii dacia de la mioveni
Bolojan, despre concedierile de la Dacia: Niciun politician n-ar avea tupeul să spună că aceste companii nu s-au plâns de taxe
dacia uzina
Val de concedieri la uzina Dacia de la Mioveni. Compania a decis să relocheze o parte din producție în alte țări
N22 FETITA OMORATA BATAIE-TEL FAKE 130326_00018
Fetița de 4 ani din Gorj, adusă în comă la spital de mama sa, a murit după aproape o lună. Mama și partenerul ei, în arest
Azomures
Concedieri masive la cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România: 2.500 de angajați vor fi trimiși în șomaj
angajaţi de la Complexul Energetic Oltenia
50 de mineri și energeticieni de la Complexul Energetic Oltenia, în greva foamei în fața Ministerului Energiei. Ce cer sindicaliștii
Recomandările redacţiei
Strait of Hormuz - Iran Conflict - Photo Illustration
Iranul susține că e dispus să deschidă Strâmtoarea Ormuz. Condițiile...
mae inquam octav ganea
MAE: România nu este parte a conflictului din Orientul Mijlociu...
US President Donald Trump holds a press conference at the White House
Marea Britanie și alte cinci importante state europene îl refuză pe...
Iran US Israel
Război în Orientul Mijlociu, ziua 17. Israelul afirmă că are planuri...
Ultimele știri
Sean Penn a lipsit de la Premiile Oscar 2026: actorul a ales să meargă la Kiev. Imagini cu starul de la Hollywood în Ucraina
Ali Ansari, „omul cu bani” al lui Mojtaba Khamenei, a primit permisiunea să construiască zeci de apartamente de lux în nordul Londrei
Avertismentul lui Băsescu: „E posibil ca Iranul să încerce să lovească echipamentele americane dislocate în România”
Citește mai multe
