50 de mineri și energeticieni de la Complexul Energetic Oltenia, în greva foamei în fața Ministerului Energiei. Ce cer sindicaliștii

Data publicării:
angajaţi de la Complexul Energetic Oltenia
Protestul vine în contextul în care aproximativ 1.500 de angajați ai companiei, încadrați cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, riscă să rămână fără loc de muncă începând cu 1 aprilie. Sursa foto: Facebook/Confederatia Nationala Sindicala "Cartel ALFA"

Cincizeci de mineri și energeticieni de la Complexul Energetic Oltenia au declanșat greva foamei, miercuri, în fața Ministerului Energiei, nemulțumiți de riscul pierderii locurilor de muncă. Confederația Cartel ALFA susține că situația este „profund îngrijorătoare” și acuză lipsa unui dialog real între autorități, conducerea companiei și reprezentanții salariaților.

„Faptul că lucrătorii se văd nevoiți să recurgă la greva foamei pentru a fi ascultați arată gravitatea crizei sociale din sectorul energetic și lipsa unui dialog real și eficient între autorități, conducerea companiei și reprezentanții salariaților”, au transmis reprezentanții confederației, miercuri, într-un comunicat de presă. 

Potrivit sindicaliștilor, protestul vine în contextul în care aproximativ 1.500 de angajați ai companiei, încadrați cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, riscă să rămână fără loc de muncă începând cu 1 aprilie.

Mulți dintre aceștia lucrează de peste trei ani în cadrul societății, iar sindicatele susțin că situația este „abuzivă”.

Reprezentanții Cartel ALFA spun că aceiași oameni care au fost lăudați pentru contribuția lor la stabilitatea energetică a României sunt acum abandonați, fără garanții sociale și fără un plan clar pentru viitor.

„Această situație reprezintă rezultatul unei gestionări defectuoase a procesului de tranziție energetică. Este responsabilitatea statului român să asigure o tranziție justă, în care investițiile în tehnologii noi și proiecte industriale să meargă mână în mână cu protecția locurilor de muncă și cu sprijin real pentru salariați”, mai arată sindicaliștii.

Confederația Cartel ALFA solicită Guvernului României și Ministerului Energiei să înceapă de urgență un dialog real cu reprezentanții salariaților și să identifice soluții concrete pentru evitarea unei crize sociale majore.

Sindicaliștii subliniază că există fonduri europene și soluții tehnice pentru modernizarea industriei energetice, însă consideră că problema este lipsa voinței politice.

„Nu acceptăm ca tranziția energetică să se facă, în mod abuziv, pe spatele oamenilor care au ținut sistemul energetic al țării în funcțiune”, au transmis reprezentanții Cartelului ALFA.

