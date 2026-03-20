Video Minerii din Gorj continuă protestele față de disponibilizările anunțate la CE Oltenia și amenință că vor merge în fața Guvernului

protest mineri targu jiu complexul energetic oltenia
Foto: captură video Digi24

Protestele minerilor continuă la Târgu Jiu. Sute de angajați ai Complexului Energetic Oltenia au ieșit în stradă, sperând să înduplece conducerea companiei să nu îi dea afară. Vineri după-amiază era programată o întâlnire pentru renegocierea contractului colectiv de muncă. Dacă nu se ajunge la o concluzie favorabilă, minerii au anunțat că vor muta protestul în fața Guvernului.

Este a cincea zi în care minerii din Gorj protestează în fața sediului Complexului Energetic din Târgu Jiu. În timp ce minerii își strigă nemulțumirile în stradă, în birourile din companie se renegociază contractul colectiv de muncă. Acolo se află și reprezentanți ai directoratului CE Oltenia dar și reprezentanți ai sindicatelor. 

Minerii sunt hotărâți să nu renunțe la forma de protest, până când nu vor primi răspunsuri care să-i avantajeze. Mai mult decât atât, primarii din 11 localități miniere au anunțat că se vor alătura formelor de protest ale minerilor. 

Dacă cei de la guvernare nu vor oferi răspunsuri, minerii spun că sunt dispuși ca marți, 24 martie, să se deplaseze la București, în fața Palatului Victoria, unde ar urma să continue protestele.  

