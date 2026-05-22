Un raport destinat Congresului arată că armata americană a pierdut cel puțin 42 de avioane și drone în operațiunea din Iran

Un KC-135 Stratotanker alimentează un aparat A C-17 Globemaster III
Statele Unite au pierdut sau au avariat cel puțin 42 de avioane în timpul operațiunii „Epic Fury” împotriva Iranului. Acest lucru este prezentat într-un raport actualizat al Serviciului de Cercetare al Congresului (CRS), pregătit pentru Congresul SUA.

Operațiunea Epic Fury a început pe 28 februarie 2026, cu participarea Statelor Unite și a Israelului, și a cuprins operațiuni aeriene, navale și cu rachete în Orientul Mijlociu.

Conform documentului, pierderile SUA au inclus patru avioane de vânătoare F-15E Strike Eagle, un avion de vânătoare F-35A Lightning II și un avion de atac A-10 Thunderbolt II.

SUA au pierdut sau au avariat, de asemenea, șapte avioane KC-135 Stratotanker, un avion de avertizare și control aerian E-3 Sentry, două avioane de transport special MC-130J Commando II și un elicopter de salvare HH-60W Jolly Green II.

Componenta fără pilot a forțelor americane a suferit cele mai grele pierderi.

Conform raportului, SUA au pierdut 24 de drone de atac și recunoaștere MQ-9 Reaper, precum și o dronă de recunoaștere strategică MQ-4C Triton.

Unele pierderi au rezultat din operațiuni de luptă, în timp ce altele au fost cauzate de „friendly fire/foc prietenos” (incidente în care aparatul este lovit nu de inamici, ci de aliați sau de propria armată) sau incidente tehnice.

În special, cele trei avioane F-15E au fost distruse într-un incident friendly fire deasupra Kuweitului, iar un avion cisternă KC-135 s-a prăbușit în Irak după un incident în spațiul aerian aliat.

CRS notează că Pentagonul nu a publicat încă un rezumat oficial complet al pierderilor, dar costul operațiunii a ajuns deja la 29 de miliarde de dolari, o parte semnificativă din această sumă fiind legată de reparații sau înlocuirea echipamentelor.

Autorii raportului afirmă că astfel de pierderi ar putea afecta pregătirea de luptă a SUA, în special în ceea ce privește platformele limitate, și ar putea pune o presiune suplimentară asupra bazei industriale de apărare a SUA.

