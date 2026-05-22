Un raport destinat Congresului arată că armata americană a pierdut cel puțin 42 de avioane și drone în operațiunea din Iran

Statele Unite au pierdut sau au avariat cel puțin 42 de avioane în timpul operațiunii „Epic Fury” împotriva Iranului. Acest lucru este prezentat într-un raport actualizat al Serviciului de Cercetare al Congresului (CRS), pregătit pentru Congresul SUA.

Operațiunea Epic Fury a început pe 28 februarie 2026, cu participarea Statelor Unite și a Israelului, și a cuprins operațiuni aeriene, navale și cu rachete în Orientul Mijlociu.

Conform documentului, pierderile SUA au inclus patru avioane de vânătoare F-15E Strike Eagle, un avion de vânătoare F-35A Lightning II și un avion de atac A-10 Thunderbolt II.

SUA au pierdut sau au avariat, de asemenea, șapte avioane KC-135 Stratotanker, un avion de avertizare și control aerian E-3 Sentry, două avioane de transport special MC-130J Commando II și un elicopter de salvare HH-60W Jolly Green II.

Componenta fără pilot a forțelor americane a suferit cele mai grele pierderi.

Conform raportului, SUA au pierdut 24 de drone de atac și recunoaștere MQ-9 Reaper, precum și o dronă de recunoaștere strategică MQ-4C Triton.

Cum au fost distruse aparatele

Unele pierderi au rezultat din operațiuni de luptă, în timp ce altele au fost cauzate de „friendly fire/foc prietenos” (incidente în care aparatul este lovit nu de inamici, ci de aliați sau de propria armată) sau incidente tehnice.

În special, cele trei avioane F-15E au fost distruse într-un incident friendly fire deasupra Kuweitului, iar un avion cisternă KC-135 s-a prăbușit în Irak după un incident în spațiul aerian aliat.

CRS notează că Pentagonul nu a publicat încă un rezumat oficial complet al pierderilor, dar costul operațiunii a ajuns deja la 29 de miliarde de dolari, o parte semnificativă din această sumă fiind legată de reparații sau înlocuirea echipamentelor.

Autorii raportului afirmă că astfel de pierderi ar putea afecta pregătirea de luptă a SUA, în special în ceea ce privește platformele limitate, și ar putea pune o presiune suplimentară asupra bazei industriale de apărare a SUA.

