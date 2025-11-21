Se deschide Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca 2025: Două locații festive au fost amenajate în centrul orașului

Începând de vineri, 21 noiembrie, Piața Unirii din Cluj-Napoca se transformă într-un decor festiv de iarnă, odată cu inaugurarea târgului de Crăciun, care va rămâne deschis până pe 1 ianuarie 2026. Evenimentul va fi marcat de aprinderea iluminatului festiv în centrul orașului, un moment simbolic care marchează deschiderea oficială a sezonului de iarnă.

În acest an, Cluj-Napoca va găzdui pentru prima dată „Christmas Opera Fair”, un târg tematic dedicat sezonului de iarnă, care se va desfășura în Parcul Operei, în zona Ștefan cel Mare.

Ce poți vedea la Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca în 2025

Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca aduce în acest an o ediție de excepție, inspirată de tema „Planeta Crăciun”. Piața Unirii va fi transformată într-un decor festiv, în care iluminatul ornamental, decorațiunile elaborate și personajele tematice vor evoca magia specifică sărbătorilor de iarnă.

Printre atracțiile principale se numără Căsuța lui Moș Crăciun, un spațiu amenajat pentru a reda autentic atmosfera locuinței celebrului personaj. Copiii vor avea posibilitatea să pătrundă în acest univers și să exploreze lumea lui Moșului într-un mod interactiv și captivant.

„Casa lui Crăciunir” - locul unde dorințele prind viață

„Casa lui Crăciunir” reprezintă un alt spațiu tematic, unde vizitatorii îl pot întâlni pe „ajutorul de nădejde al Moșului”. Atât copiii, cât și adulții, au posibilitatea de a-și pune dorințele într-un glob cu zăpadă, care le transformă, ulterior, simbolic în daruri. Această activitate interactivă aduce magia sărbătorilor mai aproape și oferă o modalitate inedită de a trăi tradițiile festive.

Roata panoramică și caruselul: atracții pentru întreaga familie

Centrul orașului se va transforma într-un spațiu ideal pentru relaxare și distracție în familie. Roata panoramică oferă vizitatorilor o perspectivă de ansamblu asupra Pieței Unirii, decorată festiv, iar caruselul colorat adaugă un plus de magie experienței. În paralel, personaje tematice, precum reni și elfi, animă atmosfera, creând un cadru autentic de sărbătoare. Întreg decorul este completat de un brad impunător, în timp ce colindele vor răsună pe întreaga piață.

Christmas Opera Fair 2025

Prima ediție a evenimentului „Christmas Opera Fair”, un târg tematic dedicat sărbătorilor de iarnă, se va desfășura anul acesta între 28 noiembrie și 7 decembrie 2025, în Parcul Operei, în zona Ștefan cel Mare. Evenimentul își propune să aducă în centrul orașului atmosfera autentică a Crăciunului românesc, îmbinând tradiția, arta și spiritul comunității sub lumina sărbătorilor.

Pe toată durata târgului, Parcul Operei va fi transformat într-un sat de iarnă, cu peste 15 căsuțe din lemn, o scenă decorată tematic și o iesle simbolică, evocând Nașterea Domnului - simbol al credinței, speranței și bucuriei. Vizitatorii vor putea participa la momente artistice și activități interactive, trăind experiența sărbătorilor într-un cadru autentic și festiv.

