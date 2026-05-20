Oana Țoiu condamnă tratamentul aplicat activiștilor flotilei pentru Gaza: „Este împotriva demnității umane”

Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
Oana Țoiu. Foto: Profimedia
Imagini publicate de ministrul israelian Proteste în statele europene

Ministra interimar de Externe Oana Țoiu a criticat dur modul în care membrii „flotilei pentru Gaza” au fost tratați de autoritățile israeliene, afirmând că „ostilitatea şi umilirea publice” la adresa acestora sunt „inacceptabile”.

„Tratamentul voluntar abuziv asupra echipei flotilei şi a protestatarilor, mulţi cetăţeni europeni, este împotriva dreptului la demnitate umană. Cerem eliberarea imediată şi în siguranţă a membrilor flotilei, conform standardelor internaţionale, concomitent cu respectarea dreptului acestora la asistenţă consulară şi la demnitate umană fundamentală. Sperăm că acest incident va fi tratat cu maximă responsabilitate şi că acest comportament de umilire nu va mai avea loc”, a scris Oana Țoiu, miercuri, pe platforma X.

Imagini publicate de ministrul israelian

Reacția vine după ce ministrul israelian al securității naționale, Itamar Ben Gvir, a vizitat aproximativ 430 de activiști ai „flotilei pentru Gaza” aduși în portul Ashdod și a publicat imagini în care aceștia apar îngenuncheați, cu mâinile legate la spate, relatează genţiile Reuters, AFP şi EFE preluate de Agerpres.

„Bun venit în Israel!”, spune ministrul în videoclip, în timp ce flutură un drapel israelian, iar în imagini activiștii apar cu mâinile încătușate și capetele plecate.

„În acest mod îi primim pe susţinătorii terorismului”, spune acelaşi ministru într-un mesaj pe reţeaua de socializare X, unde a distribuit imaginile.

El a reafirmat apoi poziţia guvernului israelian conform căreia misiunea menită să transporte ajutoare umanitare pentru populaţia din Fâşia Gaza şi care a încercat spargă blocada maritimă impusă de Israel enclavei palestiniene din anul 2007 ar echivala cu susţinerea grupării islamiste Hamas.

Proteste în statele europene

Mai multe state europene au criticat modul de tratare a activiștilor. Spania, care are 44 de cetățeni printre cei reținuți, a convocat reprezentantul diplomatic al Israelului la Madrid și a transmis un protest față de tratamentul „monstruos, nedemn şi inuman” aplicat membrilor flotilei.

