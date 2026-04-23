Ce este interzis de Sfântul Gheorghe 2026: Practicile pe care preoții spun să le eviți pe 23 aprilie: „Pot aduce pierderi”

Data de 23 aprilie, când este sărbătorit Sfântul Gheorghe, reprezintă una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin-ortodox, fiind încărcată de semnificații religioase și simbolice profunde. Considerat un exemplu de curaj și credință, Marele Mucenic este asociat cu binecunoscuta legendă a luptei cu balaurul, simbol al victoriei binelui asupra răului și al protecției divine. În tradiția populară românească, praznicul este însoțit de numeroase obiceiuri și credințe păstrate din vechime, menite să aducă noroc, sănătate, prosperitate și protecție în viața de zi cu zi.

Sărbătoarea este consemnată în calendarul bisericesc cu cruce roșie, semn care subliniază importanța sa deosebită în rândul marilor praznice creștine. Totodată, aceasta se numără printre primele momente cu semnificație religioasă majoră care urmează Săptămânii Luminate.

Sfântul Gheorghe 2026: Semnificația sărbătorii

„Sărbătoarea are o încărcătură religioasă și simbolică profundă, fiind dedicată unuia dintre cei mai importanți martiri ai creștinătății, Sfântul Gheorghe. Momentul marchează nu doar comemorarea sacrificiului său pentru credință, ci și reafirmarea unor valori fundamentale precum curajul, devotamentul și speranța.

În tradiția ortodoxă, Marele Mucenic Gheorghe este considerat ocrotitor al ostașilor și al celor care luptă pentru dreptate, dar și protector al vieții și al echilibrului natural. Dincolo de dimensiunea religioasă, sărbătoarea este strâns legată de ritmurile naturii, fiind asociată cu perioada în care primăvara se stabilizează, iar activitățile agricole intră într-o etapă intensă. În mentalitatea populară, acest moment delimitează un prag important în calendarul tradițional, marcând începutul unui nou ciclu al fertilității și al belșugului.

Totodată, Sfântul Gheorghe este perceput ca un simbol al protecției divine, fiind invocat pentru apărarea gospodăriilor, a animalelor și a recoltelor. Importanța acestui praznic este reflectată și în numeroasele tradiții păstrate în mediul rural, care evidențiază legătura strânsă dintre om, credință și natură, consolidând rolul său ca reper spiritual și cultural în societatea românească.”, a explicat pentru Digi24.ro Marius Oblu, preot la Biserica Iancu Vechi-Mătăsari din București

Superstiții de Sfântul Gheorghe 2026: Ce nu e bine să faci pe 23 aprilie

În credința populară românească, ziua este înconjurată de o serie de interdicții și obiceiuri menite să păstreze echilibrul, norocul și protecția pentru restul anului.

„Potrivit credințelor populare, somnul prelungit în această sărbătoare nu este considerat de bun augur, fiind asociat cu lipsa de energie și stagnare în perioada următoare. Tradiția încurajează trezirea matinală și adoptarea unei atitudini active, în ideea că începutul influențează simbolic întregul ciclu al anului.

În același registru, activitățile solicitante, desfășurate în gospodărie sau la câmp, sunt evitate. Momentul este perceput ca un prag spiritual, în care ocupațiile cotidiene ar trebui înlocuite de liniște și reflecție, pentru a nu afecta simbolic rodul și belșugul viitor.

Conflictele și disputele sunt, de asemenea, descurajate, fiind considerate semne de dezechilibru. Se crede că tensiunile apărute în această perioadă pot prelungi neînțelegerile în familie sau în comunitate, motiv pentru care sunt încurajate armonia și cumpătarea.

În anumite zone, persistă credința că nu este bine să se împrumute bani sau bunuri din locuință, gest interpretat drept o posibilă pierdere simbolică a prosperității. În același spirit, sunt evitate acțiunile asociate cu „tăierea”, precum tunsul sau scurtarea unghiilor, considerate a diminua norocul.

Totodată, tradiția recomandă evitarea oricăror gesturi de violență față de animale, această sărbătoare fiind dedicată protecției vieții și regenerării naturii, sub semnul spiritual al Sfântului Gheorghe.”, conchide sursa Digi24.ro

Astfel, toate aceste credințe conturează o zi în care liniștea, echilibrul și respectul față de tradiție devin elemente centrale, într-un moment perceput ca punte între sacru, natură și viața de zi cu zi.

