„Și uite așa o să te vadă toată lumea”. Ce a pățit șoferul unei dube, filmat din elicopter pe banda de urgență

Șoferul unei dube care circula pe banda de urgență a unei autostrăzi, depășind mașinile care mergeau regulamentar, a fost amendat și a rămas fără permis. Duba a fost filmată de un elicopter al Poliției Române, iar imaginile au ajuns pe rețelele sociale.

„Duba pe banda de urgență: „Sigur nu mă vede nimeni…” Poliția din elicopter: „Și uite așa o să te vadă toată lumea”. Ai vrut shortcut - ai primit short clip pe pagina Poliției, amendă și permisul reținut”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Poliției Române.

„Banda de urgențe este doar pentru urgențe”, amintesc polițiștii

Editor : M.B.