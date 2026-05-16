Solstițiul de vară 2026: Când va avea loc cea mai lungă zi din an și ce semnifică fenomenul astronomic

Solstițiu de vară 2026. Foto Getty Images
Solstițiul de vară, momentul care marchează debutul verii astronomice în emisfera nordică, va avea loc în 2026 pe 21 iunie, la 11:24, ora României. Fenomenul aduce cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte din an, după care durata luminii naturale începe să scadă treptat până la momentul solstițiului de iarnă.

De-a lungul timpului, solstițiul de vară a fost asociat în numeroase culturi cu sărbători, ritualuri și tradiții dedicate luminii și fertilității. Chiar și în prezent, fenomenul continuă să stârnească interes atât în rândul pasionaților de astronomie, cât și al celor care privesc acest moment ca pe un simbol al începutului sezonului estival.

Solstițiul de vară marchează începutul verii astronomice

În fiecare an, în jurul datei de 21 iunie, are loc solstițiul de vară - un fenomen astronomic care semnalează începutul verii astronomice în emisfera nordică. În 2026, evenimentul se produce pe 21 iunie, la ora 11:24, când Soarele atinge punctul maxim pe bolta cerească.

În această zi, durata luminii naturale este cea mai mare din întregul an, iar noaptea devine cea mai scurtă. După momentul solstițiului, zilele încep să se micșoreze gradual, iar nopțile să devină tot mai lungi, proces care continuă până în jurul datei de 21 decembrie, când are loc solstițiul de iarnă.

Ce este, de fapt, solstițiul de vară

Potrivit informațiilor furnizate de Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, solstițiul de vară are loc atunci când longitudinea astronomică a Soarelui ajunge la 90°, poziție care marchează oficial începutul verii astronomice.

Fenomenul este determinat de mișcările Pământului în spațiu. Planeta execută atât mișcarea de rotație în jurul propriei axe, cât și mișcarea de revoluție în jurul Soarelui. Axa terestră este înclinată cu 66°33′ față de planul orbitei, iar această înclinare produce diferențele de iluminare dintre cele două emisfere și, implicit, succesiunea anotimpurilor. Privit de pe Terra, Soarele pare să se deplaseze anual pe ecliptică cu aproximativ un grad pe zi. În momentul solstițiului de vară, astrul se află la 23°27′ nord față de ecuatorul ceresc, deasupra Tropicului Racului.

Cea mai lungă zi din an va avea peste 15 ore de lumină

În România, solstițiul de vară din 2026 va aduce aproximativ 15 ore și 32 de minute de lumină naturală. Totodată, Soarele va atinge cea mai mare înălțime pe cer pentru latitudinile țării noastre, situându-se la circa 67°52′ deasupra orizontului.

Denumirea fenomenului provine din latinescul „solstitium”, tradus prin expresia „Soarele stă”. Termenul face referire la schimbarea direcției aparente de deplasare a Soarelui pe cer după atingerea punctului maxim.

Specialiștii explică faptul că, odată cu solstițiul de vară, perioada de lumină difuză de după apus și înainte de răsărit atinge cea mai mare durată din an. În regiunile nordice ale globului, acest fenomen poate duce la apariția așa-numitelor „nopți albe”, când întunericul aproape dispare complet.

