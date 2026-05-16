Spectacol astronomic rar pe cerul României: Un asteroid va trece foarte aproape de Pământ. Când poate fi observat fenomenul

Marina Cimpoacă Data publicării:
Asteroidul 2026 JH2 va trece la mică distanță de Pământ. Foto Getty Images
În noaptea de 18 spre 19 mai 2026, asteroidul 2026 JH2 va trece la mică distanță de Pământ, într-un eveniment astronomic urmărit atent de comunitatea științifică. Potrivit estimărilor, momentul de maximă apropiere va avea loc la ora 00:23 (ora României), când obiectul ceresc se va afla la aproximativ 91.135 de kilometri de centrul Terrei. La scară cosmică, distanța este considerată redusă, iar specialiștii estimează că aceasta va fi cea mai apropiată trecere a unui asteroid cunoscut pe lângă planeta noastră până la finalul anului. Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București, a explicat pentru Digi24.ro semnificația acestui fenomen, condițiile în care poate fi observat și relevanța sa din punct de vedere științific și observațional.

Evenimentul este urmărit îndeaproape de specialiști și oferă o nouă oportunitate pentru studierea obiectelor aflate în apropierea Terrei, contribuind la înțelegerea mai clară a dinamicii Sistemului Solar. 

„Asteroidul 2026 JH2 este un corp ceresc descoperit recent, încadrat în categoria obiectelor din apropierea Pământului, cunoscute în astronomie sub denumirea de „Near-Earth Objects” (NEO). Acesta face parte din populația de asteroizi care orbitează în Sistemul Solar și care, periodic, ajung la distanțe relativ mici de Terra.

Obiectul a fost identificat de programul „Mount Lemmon Survey” din Arizona, SUA, un sistem automatizat specializat în monitorizarea cerului și detectarea asteroizilor de dimensiuni reduse, inclusiv a celor care se apropie de Pământ.

Potrivit estimărilor preliminare, asteroidul are un diametru cuprins între 16 și 35 de metri. Din cauza dimensiunilor relativ reduse și a distanței la care se află, astfel de obiecte sunt greu de observat, motiv pentru care multe dintre ele sunt descoperite cu puțin timp înainte de apropierea de planeta noastră.”, a explicat Adrian Șonka

Asteroidul 2026 JH2 trece la mică distanță de Pământ în noaptea de 18 spre 19 mai 

„Asteroidul 2026 JH2 va trece la o distanță foarte mică de Pământ în noaptea de 18 spre 19 mai 2026, într-un eveniment considerat important din punct de vedere astronomic. Potrivit datelor disponibile în prezent, acesta reprezintă cea mai apropiată trecere față de Pământ a unui asteroid cunoscut până la finalul anului, dintre obiectele identificate până acum.

Momentul de maximă apropiere va fi atins pe 19 mai 2026, la ora 00:23 (ora României), când asteroidul se va afla la o distanță de aproximativ 91.135 de kilometri față de centrul Pământului, respectiv 84.757 de kilometri deasupra suprafeței planetei.”, a mai precizat specialistul în astronomie

Asteroidul 2026 -JH2. Sursa foto: astronom Adrian Șonka
  • Descriere imagine: Orbita asteroidului este reprezentată cu alb, în timp ce traseul Pământului apare marcat cu albastru. Discul albastru din imagine simbolizează planeta noastră, iar asteroidul poate fi observat în apropiere.

Cum poate fi observat fenomenul

„În noaptea în care asteroidul va atinge punctul de maximă apropiere de Pământ, acesta nu va putea fi observat cu ochiul liber. Fenomenul va fi însă vizibil cu ajutorul unor instrumente astronomice adecvate, precum telescoape sau lunete cu diametrul de peste 80 mm, existând inclusiv posibilitatea fotografierii sale în condiții favorabile.

Corpul ceresc va putea fi urmărit timp de câteva ore, în intervalul în care se va afla la cea mai mică distanță față de Terra. Pentru localizarea sa pe cer, pasionații de astronomie vor avea nevoie de hărți stelare sau aplicații specializate, capabile să indice cu precizie traiectoria obiectului.”, conchide sursa Digi24.ro

