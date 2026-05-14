Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au eliberat în Dunăre un sturion de aproximativ 1,3 metri, prins ilegal de braconieri în zona Vadu Oii. În urma operațiunii, oamenii legii au confiscat mai multe ambarcațiuni, motoare și plase de pescuit folosite în activitățile ilegale.

Potrivit unui comunicat transmis joi de Garda de Coastă, flagrantul a avut loc marţi, 12 mai, fiind identificate cinci persoane care practicau activităţi ilegale de pescuit.

„Colegii noştri au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, patru ambarcaţiuni, patru motoare de ambarcaţiune, plase de pescuit de diferite dimensiuni, precum şi plase monofilament. De asemenea, la malul apei a fost descoperit un exemplar de sturion, cu lungimea de aproximativ 1,3 metri, precum şi alte cantităţi de peşte. Întreaga captură piscicolă a fost redată mediului natural”, arată sursa citată.

Poliţiştii de frontieră continuă cercetările pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale şi dispunerea măsurilor legale care se impun, sub coordonarea parchetului competent.

Capturarea sturionilor a fost interzisă în România în anul 2006, iar în paralel autorităţile au realizat acţiuni de populare a Dunării cu exemplare de sturion, multe dintre ele fiind cipate.

