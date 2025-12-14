Echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita a executat o misiune de asanare pirotehnică în orașul Bălan, după ce, în urma unor lucrări de construcții la o casă de locuit, au fost descoperite mai multe elemente de muniție.

Potrivit ISU Harghita, pirotehnicienii au cercetat zona cu un detector de metale și au identificat 447 de cartușe de calibru 7,92 mm.

Muniția a fost ridicată, transportată și depozitată în condiții de siguranță într-un depozit special amenajat, urmând să fie distrusă ulterior.

Reprezentanții ISU recomandă cetățenilor ca, în cazul descoperirii unor elemente de muniție, să nu le miște din locul în care au fost găsite, să nu le lovească, să nu le demonteze, să nu facă focul în apropierea lor și să nu le predea la centrele de colectare a materialelor feroase.

Editor : C.S.