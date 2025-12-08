Live TV

Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer"

Data publicării:
tevi din santier pentru reabilitarea rețelei de termoficare, în București
Foto: Inquam Photos / George Călin

Cea mai mare problemă a Bucureștiului, moștenită de noul primar general de la predecesorii săi, este cea a sistemului de termoficare și apă caldă. Țevile din București crapă și iarna, și vara. Deși autoritățile spun că au făcut pregătiri, au deschis șantiere pentru reparații, cea mai mare parte a sistemului tot este mult prea învechită.

-Nu mi se pare normal în România lui 2025 să nu ai căldură iarna. E strigător la cer.

-Mereu am un sac de dormit la îndemână.

-Ne mai punem o jachetă, un pantalon, ceva.

-Calorifer electric am cumpărat deja.

În zilele friguroase, mulți bucureșteni tremură și-n casă.

Iar cum temperaturile sunt din ce în ce mai scăzute, oamenii privesc cu îngrijorare restul iernii. Mai ales că s-au făcut prea puține reparații la conductele găurite și ruginite. Unele au aproape 60 de ani vechime.

Valeriu s-a mutat dintr-un apartament racordat la rețeaua orașului, într-unul cu centrală proprie.

-Am stat o lună pe ger. Dormeam cu două halate, două plăpumi și tot înghețam. Căldura de la stat e la fel de scumpă că cea autonomă, nu mi se pare corect.

În total, rețeaua de termoficare din București are 4.000 de kilometri. Dintre aceștia, 1.000 sunt rețea magistrală. Din 2020 până în 2025, s-au modernizat doar 234 de kilometri de rețea.

-O încălzesc pe aragaz.

-Cu oalele, cu ligheanul. le punem acolo, ne spălăm. Sunt și la o vârstă când totul e greu.

Pentru a reduce numărul avariilor care lasă bucureștenii în frig și fără apă caldă, autoritățile au acum deschise 30 de șantiere pentru modernizarea conductelor.

Pe Bulevardul Lacul Tei, de exemplu, e deschis unul din santierele de modernizare și sunt puse conducte noi, după ce constructorii au găsit sub pământ țevi de aproape 50 de ani într-o stare avansată de degradare. De altfel, din cauza acestor conducte crăpate se pierd pe oră 2.400 tone de apă, similar capacității unui bazin olimpic.

Sorin Cărămidariu, reprezentant șantier: Lucrările au început efectiv în aprilie. Au termen de garanție minim 50 de ani, e un sistem modern. Avem ca termen finalizare cu aducere teren la stare inițială 18 decembrie 2025 anul acesta.

Doar cei mai norocoși au avut apă caldă și căldură și pe perioada reparațiilor.

În zonă au fost amplasate țevi provizorii, care asigură livrarea apei calde inclusiv pe parcursul lucrărilor.

Aproape 10.000 de blocuri din Capitală sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare.

